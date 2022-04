Motori: sarà Saluzzo ad ospitare il Rally Storico Valli Cuneesi

Sarà Saluzzo il quartier generale del Rally Storico Valli Cuneesi memorial Johnny Cornaglia che si svolgerà venerdì 22 e sabato 23 luglio sulle strade occitane della Granda. La antica capitale del Marchesato sarà infatti centro vitale di tutto l’evento, valido per la Michelin Historic Rally Cup come gara storica e per la North West Regularity Cup per la gara di regolarità sport, che seguirà il rally storico.

Grazie alla proficua collaborazione con l’amministrazione comunale è stato definito un ambizioso programma che coinvolgerà tutto il centro storico di Saluzzo, nella cerimonia di partenza il venerdì sera, alle 20,30 in corso Italia, e di arrivo il sabato pomeriggio, poco dopo le 17 in piazza Cavour.

Organizzata da Sport Rally Team di Carmagnola, presieduta da Piero Capello, la competizione sarà imperniata su tre distinti percorsi da ripetere due volte, le prove speciali di Brondello (km 7.00), Valmala (km 15.00) e Montoso (km 13.2) con un'equilibrata percentuale tra salita e discesa. I tratti cronometrati saranno di poco più di 70 km, su un percorso complessivo di circa 260 chilometri.

Gli ampi spazi recintati del foro boario accoglieranno il parco assistenza e i vari riordini. Una ulteriore sosta animerà la cittadina di Bagnolo Piemonte, a metà giornata di sabato, grazie al riordino tra i due passaggi della Montoso e alla mini assistenza (RSZ) sui piazzali della ditta Perfora.

Si correrà sulle classiche e conosciute strade che sono state teatro, negli anni appena trascorsi, delle sfide tra i blasonati equipaggi partecipanti all’International Rally Cup, al Campionato Svizzero e alla Coppa Italia. Direzione gara e sala stampa presso il Palazzo Fondazione Bertoni, in piazza Montebello.

Iscrizioni dal 22 giugno al 17 luglio.

Sul sito www.sportrallyteam.it i dettagli dell’evento.