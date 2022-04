Volley maschile A2, Porto Viro non si fida di Cuneo: "Squadra priva di punti deboli"

Partita di grande importanza, questa sera contro Cuneo, per la Delta Group Porto Viro, alla disperata ricerca di punti per raggiungere l'obiettivo salvezza.

Ne servirà uno per conquistare l'accesso ai playout, tre per la salvezza diretta (comunque non automatica ma legata ai risultati degli altri campi).

La squadra nerofucsia è consapevole della forza di Cuneo, come dimostrano le dichiarazioni pre-match di coach Baldon e del centrale Sperandio.

Il tecnico della Delta Group Nicola Baldon: “Non incontriamo una squadra facile da affrontare in questo momento. Cuneo si sta esprimendo su ottimi livelli ed è forte in tutte le fasi, hanno individualità importanti e sono riusciti a trovare dei buoni meccanismi anche con il secondo palleggiatore. Non possiamo parlare di punti deboli, perché una squadra attrezzata come Cuneo non ne ha, ma per giocarcela dovremo mettere pressione al servizio, cercare di impensierirli e di rompere il più possibile i loro equilibri, magari cambiando anche le nostre scelte in corsa”.

Il centrale Matteo Sperandio: “Ci aspetta una partita difficilissima, affrontiamo una delle squadre più forti del campionato e che probabilmente ambisce alla promozione, ma questo non ci deve intimorire, al contrario deve darci degli stimoli per fare bene. Personalmente sono un po’ in difficoltà a livello fisico, ho affrettato i tempi per rientrare e dunque non sono al meglio. Domenica ho dato tutto quello che avevo e domani sarà lo stesso, vedremo quanti set durerò."