"Matrimonio a prima vista Italia": si conclude (senza lieto fine) l'avventura della monregalese Giorgia Bracco

Si è conclusa con la puntata andata in onda ieri (mercoledì 6 aprile) la 5^ edizione di "Matrimonio a prima vista Italia", il controverso esperimento televisivo di Real Time che fa sposare due sconosciuti accoppiati da un team di esperti sociologi. E che ha visto tra i sei protagonisti - tre uomini e tre donne - anche Giorgia Bracco, impiegata 27enne di Mondovì.

Per lei, gli esperti avevano trovato riscontro possibile con Gianluca Ferrara, falegname 30enne di Nichelino. I due si sono sposati nella prima puntata del programma - andata in onda il 16 febbraio - sulle rive del lago Maggiore e poi convissuto per un mese come marito e moglie, salvo poi prendersi alcuni periodi di lontananza nei successivi due.

Arrivati al 'confronto' con gli esperti, purtroppo, Giorgia e Gianluca hanno scelto di non continuare il proprio rapporto insieme, tutt'altro che convinti del reale interesse reciproco. Giorgia rifarebbe tutto così com'è stato, e gli recrimina di non averci provato sin da subito, mentre Gianluca ha ammesso il contrario. I due, comunque, hanno conservato un bel rapporto e subito dopo la chiacchierata con i tre esperti hanno pranzato assieme.