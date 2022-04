Bacco&Orfeo - i Concerti della domenica di Alba e Bra

Bacco&Orfeo, la rassegna concertistica di Alba e Bra che unisce al piacere dell’ascolto musicale la degustazione guidata di vini eccellenti, prosegue domenica 10 aprile con il suo quinto appuntamento.

La mattinata presso Chiesa di San Giuseppe di Alba, con inizio alle ore 11, sarà dedicata all’arte del violino con il giovane ma già affermato concertista franco-italiano Celio Torina, accompagnato da Laure Cholé al pianoforte. Si inizia con una Sonata di Eugène Ysaÿe, uno dei più importanti violinisti nel periodo a cavallo fra Ottocento e Novecento, che si distinse anche come compositore, per proseguire, sempre in ambito sonatistico, con capolavori di Debussy e Beethoven. Conclude il programma una brillante pagina di Moritz Moszkowski trascritta per violino da Sarasate, altro memorabile virtuoso dello strumento.

Il concerto pomeridiano, come di consueto nella Chiesa di Santa Chiara di Bra alle ore 16.30, vedrà invece protagonisti François Laurent e Stefano Palamidessi, pluripremiati interpreti della chitarra classica a livello internazionale, uniti in duo per esplorare repertori eterogenei: dalla musica antica al Classicismo, dal pop rivisitato in chiave colta fino alle raffinate atmosfere brasiliane di Hermeto Pascoal e Baden Powell.

Domenica 10 aprile

ore 11, Chiesa di San Giuseppe, Alba

Celio Torina violino Laure Cholé pianoforte

Musiche di Ysaye, Debussy, Beethoven

Dopo concerto con i vini delle Cantine Risveglio, Brindisi

ore 16.30, Chiesa di Santa Chiara, Bra

François Laurent e Stefano Palamidessi duo di chitarre

Musiche di Sor, Lennon, McCartney

Dopo concerto con i vini delle Cantine Risveglio, Brindisi

Biglietteria e prenotazioni posti

L’ingresso ai concerti sarà garantito preferenzialmente attraverso prevendita online o all’ingresso il giorno stesso in caso di disponibilità, si consiglia la prenotazione. In caso di rinuncia, si richiede di segnalarla tempestivamente a simona.dellavalle@smcm.it, per poter accogliere altri spettatori interessati o in lista d’attesa.

Ingresso:

Ingresso singolo con prevendita e posto riservato acquistabile online: 12 euro

In caso di disponibilità: ingresso singolo alla biglietteria, il giorno stesso: 12 euro

Ingresso gratuito per i minori di 10 anni

Informazioni

info@albamusicfestival.com

www.albamusicfestival.com

tel. +39.0173.362408

Calendario

Domenica 17 aprile

ore 11, Chiesa di San Giuseppe, Alba

Chiara Nicora e Ferdinando Baroffio duo pianistico a quattro mani

Musiche di Beethoven, Debussy

Dopo concerto con i vini delle Cantine Soloperto, Manduria TA

ore 16.30, Chiesa di Santa Chiara, Bra

Chiara Nicora e Ferdinando Baroffio duo pianistico a quattro mani

Musiche di J.S. Bach, Rossini, Brahms, Chaminade

Dopo concerto con i vini delle Cantine Soloperto, Manduria TA