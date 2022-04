Il centro di Grinzane Cavour "si fa bello": al via i lavori di rifacimento del parcheggio sopraelevato in via dell'Asilo

Visione aerea del parcheggio in via dell'Asilo: iniziano i lavori di rifacimento (Foto Google Maps)

Il centro del Comune di Grinzane Cavour “si fa più bello”. Mercoledì 13 aprile iniziano i lavori, che dureranno qualche settimana, al parcheggio rialzato in via dell’Asilo. Un intervento necessario per un investimento di circa 65 mila Euro, cifra ottenuta da fondi ministeriali, come spiega il sindaco Gianfranco Garau: «Il parcheggio di quella zona è stato realizzato più di vent’anni fa. Ora è necessario intervenire per sostituire completamente la guaina e per rifare la pavimentazione. Questo intervento di manutenzione straordinaria verrà eseguita dalla ditta Devalle di Alba che ringrazio per l’accordo raggiunto sul costo dei materiali nonostante l’aumento dei prezzi delle materie prime, aspetto che sta condizionando parecchie attività lavorative ed anche i Comuni nella gestione delle spese fisse».

«Sempre la prossima settimana – conclude il primo cittadino - invito la popolazione “in rosa” all’appuntamento di lunedì 11 aprile nel salone della Fondazione di Banca d’Alba in piazza della Chiesa 2, organizzato con la Lilt di Alba. Dalle ore 20.45 si parlerà dell’importanza della prevenzione ai tumori femminili. Saranno presenti i volontari dell’associazione ed alcuni operatori sanitari dell’unità di Ginecologia Oncologica dell’ospedale di Verduno. Sarà un’occasione per capire bene che cosa fare per prevenire e per preservare il proprio stato di salute al meglio».