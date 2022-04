Pallapugno: nel weekend parte la caccia allo scudetto numero 100!

Sabato 9 e domenica 10 aprile ricomincia il campionato italiano di Serie A di pallapugno, anche quest'anno abbinato al Trofeo Banca d'Alba-Egea, che assegnerà il 100° scudetto di una storia cominciata nel 1912 (nell'albo d'oro mancano i tricolori del 1916, 1931, dal 1939 al 1946 e del 2020).

«L'anno sportivo che va a cominciare è carico di importanza per il nostro mondo», sottolinea il presidente della Fipap, Enrico Costa. «Celebriamo la disputa del centesimo campionato e, contemporaneamente, i settant'anni dalla nascita della nostra Federazione. La pallapugno ha mantenuto la sua connotazione storica e culturale diventando uno sport moderno, come testimonia anche la sua valenza oltre i confini nazionali. Un grazie e un in bocca al lupo a tutti i protagonisti».

Saranno dieci le squadre che si daranno battaglia con la formula Bresciano: le prime cinque classificate al termine della regular-season saranno ammesse ai play-off e le altre cinque ai play-out. La seconda fase prevede l’assegnazione di due punti a vittoria, ripartendo con i punti ottenuti nella regular-season. Le prime tre classificate alla fine dei play-off andranno direttamente in semifinale. Per definire la quarta semifinalista si giocheranno degli spareggi secchi, sul campo della migliore classificata, tra la quarta e la quinta dei play-off e la prima e la seconda dei play-out. La finale si giocherà al meglio delle tre partite e ci sarà una sola retrocessione.

Serie A Banca d'Alba-Egea - Prima giornata

Sabato 9 aprile ore 15

ad Alba: Pallapugno Albeisa-Augusto Manzo

a Cuneo: Acqua San Bernardo Subalcuneo-Araldica Castagnole Lanze

Domenica 10 aprile ore 15

a Cortemilia: Nocciole Marchisio Cortemilia-Bormidese

a Dolcedo: Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Roero Isolamenti Canalese

a Dogliani: Virtus Langhe-Alusic Merlese