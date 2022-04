Marcia: Maurizio Damilano ed Elisa Rigaudo alla presentazione della 2^prova Nazionale del Campionato di Società

Nella splendida cornice della Sala Giunta del Comune di Alessandria, alla presenza dell'Assessore allo Sport del Comune di Alessandria Piervittorio Ciccagnoli, è stata presentata la 2a prova Nazionale del Campionato di Società di marcia (pista) - Gruppo Nord, che si svolgerà domenica 10 aprile al Campo Scuola di Alessandria.

All'evento sono intervenuti il Presidente Fidal Piemonte Clelia Zola, i Consiglieri regionali Francesco Romeo (Presidente Atletica Alessandria), e Mauro Gavinelli (Delegato del Consiglio Regionale per la manifestazione), il Direttore Tecnico dell’Atl. Alessandria, organizzatrice dell'evento, Giancarlo Rapetti con il Presidente di FIDAL Alessandria Bruna Balossino e il Fiduciario Tecnico Provinciale Roberto Meda.

Ospiti speciali della presentazione i grandi campioni piemontesi della marcia, gli olimpionici Maurizio Damilano (oro a Mosca 1980 sulla 20km) ed Elisa Rigaudo (bronzo a Pechino 2008). Con loro è intervenuto lo storico tecnico della marcia della Federazione Italiana di Atletica Leggera Pietro Pastorini.

La 2° prova del Campionato Nazionale di Società di Marcia, Gruppo Nord, su pista (10.000 metri assoluti e allievi, 5000 metri allieve), sarà anche valido come prima prova del Trofeo Nazionale di Marcia Cadetti su pista (5.000 metri cadetti, 3.000 metri cadette) ed è inserita nel calendario del Trofeo Ugo Frigerio e di quello MarciaPiemonte. Al Campo Scuola sono quindi attesi, oltre agli atleti piemontesi, quelli di Valle d’Aosta, Liguria, Veneto, Trentino, Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Emilia Romagna, Sardegna, con l'organizzazione dell'Atletica Alessandria.

Tra gli atleti più attesi gli azzurri Nicole Colombi (Carabinieri), sette presenze in nazionale all'attivo e campionessa italiana in carica sui 10.000 metri in pista a Rovereto; Federica Curiazzi (Atl. Bergamo 1959), cinque presenze in nazionale; Stefano Chiesa (Carabinieri); Leonardo Dei Tos (Athletic Club 1956 Alperia), con cinque presenze in nazionale al suo attivo.