Noi a scuola ci andiamo camminando: un po’ di storia del Pedibus a Cherasco

Riceviamo e volentieri pubblichiamo.



Si era partiti in pochi genitori, timidamente, nel maggio 2016.

Ancora ricordiamo quando, entusiasti e carichi di fiducia, noi, genitori di Roreto, abbiamo chiesto il permesso al Comune di poter partire con questo servizio, su cui nessuno allora avrebbe puntato o scommesso.



Ricordiamo le ricognizioni, le misurazioni a piedi della distanza tra le possibili fermate e la scuola, la valutazione delle fermate, tutto da parte di noi volontari, che abbiamo chiesto informazioni al Comune di Bra, dove il servizio funzionava già da anni.



Il lavoro preparatorio era stato lungo e quasi viene da sorridere pensando alla meticolosità con cui lo avevamo pianificato. In fondo si trattava di fare due passi per andare a scuola. Ritornano alla mente le campagne svolte durante le pagelle, gli incontri delle classi per raccogliere i volontari, le riunioni a casa, in Chiesa, ovunque ci fosse uno spazio per conciliare le esigenze di tutti i volontari… . E poi eccola, la prima settimana del Pedibus. E che belli e sorridenti erano i bambini! I loro volti ci ripagavano di tutta la fatica e ci rendevano orgogliosi: avevamo creato ben due linee del Pedibus, e organizzato i turni dei volontari.



Negli anni le sfide sono state tante e le iniziative molteplici: il concorso "Disegna l’insegna" che ci ha portato a creare i cartelli delle fermate creati dagli stessi bambini, le settimane promozionali del Pedibus, la raccolta e la conta dei tagliandi presenza delle varie classi per poi fare da tramite con il Comune che assegnava un premio alla classe vincitrice.



L’orgoglio di veder partire il servizio anche nel capoluogo l'anno scolastico successivo (2017/18), dopo vari incontri coi genitori di Cherasco e nell’ultimo anno anche la partenza del servizio nella frazione di Bricco ci ha reso fieri.



A volte non è stato facile. La pandemia sembrava avere messo uno stop a tutto, ma nell’autunno del 2020 siamo comunque ripartiti, sostituendo i tagliandi con i fogli presenza, la tracciabilità, l’iscrizione on line (con le volontarie poco informatiche che impazzivano a costruire i moduli Google e a contare le presenze con fogli Excel) reinventando il Pedibus e le sue regole pur di non mollare. Siamo ripartiti con pochi bimbi.



Anche qui infinite riunioni on line e udienze chieste al Comune pur di farcela, e il servizio è ripreso. Abbiamo addirittura autoprodotto un video che narrava cosa è il Pedibus per noi.



Oggi, a due anni dalla pandemia siamo ancora qui, non una, ma ben due frazioni più il capoluogo, con le nostre forze, non abbiamo mollato.



https://pedibuscherasco.wordpress.com/

mail: piedibus.roreto@hotmail.com