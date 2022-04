All'ASLCN2 insediata la nuova Conferenza Aziendale di Partecipazione

Si è insediata, lunedì 4 aprile, presso l’Auditorium del Presidio “Michele e Pietro Ferrero” a Verduno, la nuova Conferenza Aziendale di Partecipazione dell’ASL CN2, presieduta dalla Dott.ssa Alessandra D’Alfonso, Direttore Sanitario d’Azienda.

La Conferenza Aziendale di Partecipazione, istituita con la Legge 502 del 1992 e normata con la Legge Regionale del 2007 come strumento all’interno del governo delle Aziende, è intesa come uno spazio di confronto e consultazione tra tutti coloro che partecipano alla salute della comunità e persegue lo scopo di consolidare e valorizzare la coesione di tutti gli attori, a partire dalla lettura e dall’intercettazione dei bisogni socio-sanitari del territorio.

E’ costituita da 27 componenti, dei quali 9 rappresentanti dell’ASL e 18 rappresentanti (scelti tra coloro che hanno risposto ad uno specifico bando) delle Associazioni degli utenti, dell’imprenditorialità sociale e del terzo settore, e prevede un confronto periodico con i referenti dei vari settori dell’ASL relativamente alle criticità e alle opportunità riscontrate sul territorio.

«E’ uno strumento partecipativo di fondamentale importanza – spiega la Dott.ssa D’Alfonso – perché permette all’Azienda di presentare e valorizzare ciò che viene fatto al suo interno, in termini di servizi offerti, e che, allo stesso tempo, ci consente di accogliere i suggerimenti esterni, in termini di proposte e progetti, al fine di costruire un percorso che abbia come obiettivo il miglioramento del servizio. Tra i tanti vantaggi, infatti, la Conferenza facilita la diffusione delle informazioni relative ai servizi gestiti dall’ASL e al percorso di accoglienza, garantisce una rilevazione della qualità del servizio così come percepito dall’utenza e permette di apportare correttivi alle criticità che vengono, di volta in volta, segnalate. È uno strumento prezioso, perché è un organismo propulsore che può rappresentare un vero e proprio ‘laboratorio di idee’, all’interno del quale condividere la progettazione di servizi e percorsi che vadano incontro ai bisogni del cittadino».

Nel corso del primo incontro, oltre alla presentazione dei membri componenti e alla condivisione del nuovo regolamento, si è costituito l’“Ufficio di Presidenza”, organo funzionale al coordinamento delle attività della Conferenza, composto da due rappresentanti dell’ASL (la Dott.ssa D’Alfonso, in qualità di Presidente, coadiuvata dalla Dott.ssa Giuliana Chiesa) e da quattro componenti eletti tra le rappresentanze, tra i quali uno scelto per il ruolo di Vice-Presidente.

«La Conferenza Aziendale di Partecipazione è un modo strutturato per raccogliere bisogni e iniziative, è uno spazio che consente il dialogo con tutti i rappresentanti degli utenti, del terzo settore e dell’imprenditorialità sociale, dunque uno strumento fondamentale per perseguire i principi di tutela, cura e promozione della salute intesa nella sua accezione più ampia. Per questo era necessario riproporla e, per questo, ci impegneremo a valorizzarla, oltre che a supportarla», conclude il Dott. Massimo Veglio, Direttore Generale dell’ASL.