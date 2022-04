Bra: vivi i musei civici a Pasqua e Pasquetta

Il prossimo week-end di Pasqua sarà l’occasione per visitare con la famiglia i musei civici di Bra. Infatti, il Museo di storia naturale Craveri, il Museo civico di archeologia, storia e arte di Palazzo Traversa e il Museo del Giocattolo saranno aperti nelle giornate di domenica 17 e lunedì 18 aprile 2022 dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30, sempre su prenotazione. L’ingresso è gratuito per tutti i residenti a Bra, mentre i turisti potranno usufruire del biglietto unico per tutti i musei civici al costo di 10 euro (5 euro l’ingresso alla singola struttura). Per accedere non è più necessario il possesso del green pass.

Per l’occasione, inoltre, il Museo del Giocattolo ha predisposto uno speciale laboratorio dedicato ai bambini dai 3 ai 11 anni. Nella mattina della domenica di Pasqua (in due turni, rispettivamente alle 10 e alle 11) i giovani partecipanti saranno invitati a una divertente caccia alle uova che il Coniglio pasquale ha nascosto tra i giocattoli. La partecipazione al laboratorio costa 5 euro per ogni bambino + accompagnatore adulto. I posti sono limitati e quindi è obbligatoria la prenotazione chiamando lo 0172-413049 o scrivendo a biblioteca@comune.bra.cn.it