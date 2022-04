Con Davide per la ricerca scientifica: 29mila euro raccolti in memoria del giovane albese

Riceviamo e volentieri diamo spazio alla comunicazione giunta al nostro giornale dalla famiglia di Davide Giri, il giovane albese, promettente ricercatore della Columbia University, tragicamente assassinato nello scorso dicembre a New York.



***



Nei mesi scorsi abbiamo portato avanti la raccolta fondi a favore della Fondazione Italiana per la ricerca sulle Malattie del Pancreas, motivata dal fatto che Davide credeva molto nella ricerca scientifica e dal fatto che nei giorni precedenti la sua morte, ha sofferto nel sapere che una delle persone da lui più amate, sua madrina Lisa, era stata colpita da un tumore al pancreas.



La cifra raccolta ammonta a 29mila euro e la consegneremo in memoria di Davide alla fondazione nel mese di aprile per contribuire al lavoro di giovani ricercatori.



Tantissime persone vicine e lontane hanno aderito all'iniziativa, con cui hanno voluto mostrare in un gesto concreto a Davide l'apprezzamento per la sua breve ma intensa vita, ricca di impegno e relazioni, e a noi la vicinanza nel dolore quasi insopportabile per la violenza che ha subito e che gli ha negato la realizzazione di tanti sogni.



Ringraziamo tutti e ciascuno per l'affetto che ci avete dimostrato dando valore a quanto “seminato” da Davide: l'impegno nella ricerca scientifica, l'amore e la sensibilità per le persone e l'entusiasmo per la vita.



Nasceranno tanti altri frutti attraverso le azioni di ciascuno di noi e di voi che hanno ricevuto “qualcosa” dall'incontro con lui.



Grazie di cuore.



Con affetto, papà Renato, mamma Pina, Michele, Caterina e Ana