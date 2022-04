Inaugurato dall'ATL del Cuneese e dall'Unione Montana del Monte Regale il nuovo IAT di Vicoforte [FOTO E VIDEO]

Unione del territorio e sinergia. Queste le parole chiave che guidano la promozione del turismo in Grande e nel monregalese che nel pomeriggio di oggi, di venerdì 8 aprile ha inaugurato il nuovo restyling dello IAT nel comune di Vicoforte.

L’ATL del Cuneese e l’Unione Montana del Monte Regale hanno presentato il nuovo allestimento dell’Ufficio Turistico vicese, situato di fronte alla Basilica Regina Montis Regalis.

L’Ufficio Turistico, gestito dal 2017 dall’ATL del Cuneese, è stato oggetto di un restyling che lo ha portato ad un allineamento con gli altri Uffici Turistici gestiti dall’ente del turismo. Alcuni elementi di forte riconoscibilità come il leitmotiv che ricorda lo skyline dell’anfiteatro alpino e il pittogramma della sassifraga florulenta, emblema del territorio Cuneese, si fondono ora elegantemente con l’arredo funzionale, progettato per una migliore fruizione turistica.

“Abbiamo portato a compimento una promessa fatta dall’ATL all’Unione Montana del Monte Regale e ai suoi Comuni" - ha dichiarato il Presidente dell’ATL del Cuneese Mauro Bernardi - "ovvero che durante il periodo di gestione dell’ATL si sarebbe messo mano ad un totale restyling dell’Ufficio IAT privilegiando i concetti basilari dell’accoglienza turistica, ovvero l’accessibilità e la facilità di fruizione. Ringrazio i Sindaci di Briaglia, Monasterolo Casotto, Niella Tanaro, San Michele Mondovì e Vicoforte per gli spunti forniti per la buona riuscita del lavoro e per aver creduto in questo importante progetto di riqualificazione.”

“Oggi abbiamo inaugurato il nuovo allestimento dell’Ufficio IAT di Vicoforte, segno tangibile dell’importanza che il nostro territorio riveste nell’ambito della promozione turistica della provincia di Cuneo." - ha aggiunto Valter Roattino, sindaco di Vicoforte - "Un potenziamento significativo di cui vado particolarmente orgoglioso. Ringrazio l’ATL per l’attenzione riservata, nella consapevolezza che dopo il periodo pandemico potremo riprendere ancor meglio il servizio di accoglienza ai turisti.“

“Questa inaugurazione dell’Ufficio turistico a servizio dell’Unione Montana è un tassello importante per la promozione del nostro territorio, dei prodotti tipici DE.CO. e DOC del Monregalese, del Sentiero Landandé che continua a crescere con l’adesione di nuovi due Comuni (sono oggi 7 i Comuni coinvolti) con nuove proposte per il turismo outdoor - Dario Filippi, Presidente dell’Unione.

I lavori di restyling sono stati realizzati anche grazie al sostegno della Fondazione CRC.

All'inaugurazione sono intervenuti i vertici dell'ATL Cuneese, il presidente di Landandè, i sindaci dei Comuni dell'Unione Montana Monte Regale, Giuliana Turco per Fondazione CRC e il consigliere regionale Paolo Bongioanni.

L’Ufficio Turistico IAT di Vicoforte è aperto secondo il seguente calendario:

alta stagione (dal 01/05 al 15/09): sabato, domenica e festivi 9.30-13 e 13.30-18

media stagione: (dal 16/09 al 01/11 e dal 01/04 al 30/04) sabato 10-12.30 e 14.00-17; domenica e festivi 10.00-13 e 13.30-17

bassa stagione: (dal 02/11 al 07/01 e dal 01/03 al 31/03) sabato, domenica e festivi 10-12.30 e 14.30-17

Recapiti:

UFFICIO TURISTICO IAT DI VICOFORTE

Piazza Carlo Emanuele I, 37

Tel: 0174 563 098

Email: iatvicoforte@visitcuneese.it