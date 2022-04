Incendio in corso su una vasta area del Comune di Benevello alimentato dal forte vento

Importante incendio boschivo in corso a Benevello, dopo quello che si è sviluppato in contemporanea a Caraglio (Leggi articolo). La giornata ventosa è un ostacolo in più per i Vigili del Fuoco di Alba che, insieme a quelli dei Distaccamenti di Santo Stefano Belbo e Dogliani, stanno cercando di domare le fiamme che si sono sviluppate in una vasta area del territorio comunale e si sono avvicinate alle abitazioni della zona.



Le notizie che trapelano dalla Centrale di Alba per ora parlano di diversi mezzi e uomini impegnati (sono statai contattati anche i vigili fuori turno), e si sta valutando di alzare in volo l’elicottero con la benna piena d’acqua. A seconda delle dimensioni e delle prestazioni del velivolo, ci sono benne di varie dimensioni che possono andare da una capienza minima di 260 litri fino ad una capienza massima che può raggiungere i 9600 litri.

Seguiranno aggiornamenti verso sera, quando si spera di aver domato l’incendio.