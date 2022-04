L’alimentazione nella cura: a Verduno i nuovi menu basati su stagionalità e territorio [FOTOGALLERY E VIDEO]

Cibi sani, stagionali e a chilometro zero, preparati e serviti in una mensa completamente rivisitata. Sono i cardini del progetto "Abcibi", iniziativa lanciata un anno fa dalla Fondazione Nuovo Ospedale Alba Bra insieme all’Asl Cn2, in collaborazione con la Regione Piemonte e col contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.



L’iniziativa ha visto il suo definitivo varo nel pomeriggio di ieri, giovedì 7 aprile, con la presentazione tenutasi tra l’auditorium e la mensa del presidio intitolato a Michele e Pietro Ferrero.



Un progetto a tutto tondo, quello illustrato nella nostra videointervista dalla dottoressa Cloé Dalla Costa, responsabile della Dietologia e Nutrizione Clinica dell’Asl Cn2, che si è sviluppato attraverso un lungo lavoro, partito dalla ridefinizione degli interi menu preparati in ospedale, ora basati su ricette nuove, più salutari e prodotti stagionali provenienti in buona parte dal territorio.



Per arrivarci si è seguito uno specifico percorso di formazione che ha visto gli specialisti della Nutrizione Clinica interagire col personale della cucina, affinché le due parti potessero dialogare arrivando alla redazione di menu con preparazioni corrette ed equilibrate dal punto di vista nutrizionale. .



Un ultimo momento è stato rappresentato dal corso di panificazione tenuto da Fulvio Marino, titolare del noto Mulino Marino di Cossano Belbo e volto noto del programma televisivo "E’ sempre mezzogiorno?", che ha insegnato ai cuochi del "Ferrero" a preparare il pane utilizzando farine e semi integrali, con una lievitazione e una maturazione in frigorifero molto lunghe, che lo rendono più digeribile e, grazie al lievito madre, più salubre e maggiormente conservabile, evitando così gli sprechi.



Ma il progetto non si è limitato al solo, seppur primario, intervento sugli aspetti culinari legati ai menu proposti e ai prodotti scelti, ma è andato oltre ridisegnando, nel senso più stretto del termine, l’intera mensa del nosocomio. Prima bianchi e asettici, la refezione riservata al personale ospedaliero è ora caratterizzata da scritte colorate che, oltre alle semplici indicazioni di accesso, riportano messaggi legati ai valori della sana alimentazione, rendendo al contempo più caldo e accogliente lo spazio.



Al taglio del nastro, con la dottoressa Dalla Costa e il direttore generale dell’Asl Cn2 Massimo Veglio a fare gli onori di casa, sono intervenuti i vertici della Fondazione Ospedale – col presidente Bruno Ceretto, il direttore Luciano Scalise e la responsabile comunicazione e progetti Anna Rovera – e l’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi.

Quest’ultimo ha testimoniato l’appoggio della Regione a una scelta che ben si sposa alle tradizioni di "un territorio connotato da una grande cultura enogastronomica e alimentare". "La nostra Giunta – ha spiegato l’assessore – punta a fare di Verduno, in rete con altre realtà come Alessandria, un polo riconosciuto a livello nazionale per lo studio del rapporto tra alimentazione e salute”.



Dopo la presentazione generale del progetto e i ringraziamenti a tutte le componenti che lo hanno reso possibile, i presenti hanno potuto prendere parte a una “prova pratica”, ovvero una cena nella rinnovata mensa dell’ospedale.



“Siamo partiti dal concetto di nutrizione quotidiana – ha spiegato il dottor Massimo Veglio, direttore dell’Asl Cn2 - come elemento in grado di 'creare salute'. Tranne alcuni cibi particolari riservati a pazienti con necessità specifiche, i pasti che prepariamo nelle cucine dell’ospedale sono gli stessi sia per i dipendenti che per i pazienti. Riteniamo che anche sotto questo aspetto l’Asl debba lavorare per adempiere al suo compito di promuovere la tutela della salute sul territorio".



In conclusione, avendo avuto la possibilità di “toccare con il palato”, possiamo dire con assoluta certezza che oggi, nella mensa del “Ferrero”, s’incontrano realmente le eccellenze gastronomiche del territorio, perfettamente sposate coi valori di una nutrizione sana, equilibrata e decisamente gustosa.