Morti sul lavoro, il PD invoca "maggiori controlli sulla sicurezza"

"Nelle scorse ore la nostra Provincia ha di nuovo versato un triste contributo di vite a causa di due incidenti sul lavoro.

Il Partito Democratico a tutti i livelli è da sempre impegnato a porre fine a questa tragica conta.

Siamo in prima linea nel sollecitare maggiori controlli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e impegnati a far sì che la sensibilità e l'attenzione di tutti gli attori interessati non venga meno.

Dai nostri Parlamentari fino ai livelli provinciale e territoriale sosterremo ogni iniziativa, a cominciare dall’invito ad avviare un tavolo di confronto con il coordinamento della Prefettura sulla sicurezza sul lavoro e dei luoghi in cui esso si svolge.

In questo doloroso frangente ci preme porgere ai familiari dei lavoratori tragicamente scomparsi le più vive condoglianze da parte di tutta la comunità democratica".

Lo afferma Ugo Minini, che detiene la delega al Lavoro all'interno della Segreteria provinciale cuneese del Partito Democratico.