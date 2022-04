Nelle quindici frazioni di Fossano sono stati eletti i nuovi Capocantone

A Fossano, intorno alla metà della legislatura comunale, tradizione vuole che vengano rinnovati i consigli frazionali. E anche quest'anno è stata rispettata con le votazioni che si sono tenute domenica 3 aprile.

Buona l'affluenza, che da regolamento deve superare il 25% degli aventi diritto, con solamente una frazione rimasta a corto di quorum: Santa Lucia.

A San Sebastiano e a Tagliata gli unici due capocantone donna.





Una di loro: Daniela Trucco (Tagliata) così ci parla delle elezioni frazionali: "Domenica è stato giorno di votazioni per le quindici frazioni Fossanesi. Sono state elette parecchie figure femminili, tra cui la sottoscritta. Riguardo la 'mia' frazione, sarò accompagnata da due compaesani: Alessandro Fruttero e Manuel Asteggiano. L'intento è di fare squadra e lavorare insieme impegnandoci al massimo per non deludere chi ha riposto in noi la fiducia esprimendo il proprio voto!".

Il consiglio frazionale, al pari e forse più di un comitato di quartiere urbano, è il giunto di trasmissione tra l'amministrazione comunale e il territorio che lo esprime e viceversa.

Questi i risultati in sintesi:

Maddalene: Guido Cometto, con Manuela Sola e Davide Bertaina.

San Sebastiano: Alfrida Rostagno, con Valerio Bertaina e Giuseppe Lingua.

Tagliata, come detto: Daniela Trucco, con Frutteto e Asteggiano.

Murazzo: con le due consigliere Antonella Capasso, di una certa esperienza e Monica Damilano, new entry, è stato eletto il capocantone Gianfranco Dogliani, che così commenta sui social la sua elezione:"Era il 1993, quando per la prima volta ho ricevuto l’onore di diventare Capocantone della mia frazione. (...) A Murazzo, da mio nonno ho imparato i valori della mia vita, l’amore per le proprie radici, il legame con la terra."





Qui Dogliani ha imparato a pescare, a giocare a carte e a scorrazzare sulle rive di Stura con gli amici.





"Quando mi è stata data la possibilità di occuparmi della frazione, ho investito le mie energie nel conservare ed aumentare i servizi, nel recuperare un centro di aggregazione e nel far crescere l’edilizia residenziale. (..) A distanza di vent’anni circa, Murazzo mi ha dato di nuovo la possibilità di entrare a far parte del Consiglio Frazionale nel ruolo di Capo Cantone. Vorrei (...) ringraziare di cuore gli abitanti della frazione per la fiducia"

San Lorenzo: confermato Roberto Sordo, con Lidia Testa e Pietro Barbero.

Cussanio: Pierfilippo Panero, con Marco Ambrogio e Cinzia Vanzetti. Sant'Antonio Baligio: Mauro Petitti, con Dario Armando e Raffaele Tortalla. Mellea: Claudio Alberione, con Chiara Forneris e Emilio Bertero. San Vittore: Giancarlo Gastaldi, con Roberto Sarvia e Caterina Allietta. Loreto, Lorenzo Giraudo, con Romano Costamagna e Simona Ballano. Gerbo: Dario Giordano, on Elio Ambrogio e Michela Oberto. San Martino: riconferma a Livio Bonino, con Romina Mana e Guido Taricco. Boschetti: Filippo Forneris, con Veronica Dalmasso e Vincenzo Campana.

A Piovani è la volta di Piero Lingua, già consigliere, che proprio in questi giorni compie sessant'anni e che commenta:"ll capocantone è una figura storica e peculiare della realtà amministrativa comunale fossanese: non mi risultano analoghe situazioni in altri comuni della zona.

(...) Il nuovo regolamento prevede il voto con parità di genere: questo ha permesso una maggior presenza femminile.

(...) credo sia importante continuare a mantenere vive le piccole comunità frazionali, in cui sussistono importanti valori che forse altrove sono un po' sbiaditi. Per fare questo è importante che l'amministrazione destini le opportune risorse."



Insieme a Lingua: Bruna Ferrero e Cristina Tible.

Infine a Santa Lucia, senza quorum, rimane in carica per altri dodici mesi Orsolina Asteggiano.