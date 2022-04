Incendio a Benevello spento dopo quattro ore di lavoro da terra e dodici interventi dell'elicottero

Incendio domato. Ora sul posto sono ancora presenti i volontari dell’antincendio boschivo di Castino, Somano, Cortemilia e Canale che stanno ultimando la bonifica sotto la supervisione di una seconda squadra dei Vigili del Fuoco di Alba, partita dopo che la prima unità è rientrata al Comando dopo circa quattro ore di lavoro con i colleghi di Dogliani e Santo Stefano Belbo.

I Vigili di Alba fanno sapere che: «La superficie interessata è stata di circa 40 mila metri quadrati e ci sono volute circa quattro ore di lavoro da terra e ben dodici lanci di acqua con l’elicottero per rendere il rogo innocuo.



Al nostro arrivo si vedevano le fiamme minacciare diverse case, di cui una a soli quindici metri dall’incendio. Abbiamo subito tagliato la via affinchè la sterpaglia non prendesse fuoco vicino all’abitazione e, lavorando dal bordo strada dove ha avuto origine l’incendio, siamo poi passati pian piano verso la cresta della zona boschiva, e siamo riusciti a fermarlo prima che scollinasse. Dopo circa 2 ore lo abbiamo circoscritto.



Tra noi ed i colleghi dei distaccamenti abbiamo utilizzato tre moduli boschivi, tre aps, e un’autobotte. Attaccando le fiamme dalla base, da metà e dalla cime della collina, raggiunta da una strada sterrata, abbiamo tenuto sotto controllo l’incendio. Determinanti i dodici lanci d’acqua con l’elicottero che hanno permesso di spegnerlo verso le ore 16. Ora si stanno ultimando le operazioni di bonifica. È stato un intervento impegnativo sia per l’estensione della zona coinvolta e la sua morfologia, sia per il vento che non aiutava di certo le operazioni».



I Vigili del Fuoco di Alba inizieranno anche le indagini per capire le cause dell’origine del rogo iniziato a bordo strada sulla riva di sterpaglie secche.

GUARDA IL VIDEO