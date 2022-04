Approvata la garanzia dell’Unione europea per 1,9 miliardi di euro in investimenti per energia pulita, istruzione, internet e infrastrutture

La Commissione europea ha accolto la conferma della garanzia dell’UE sui finanziamenti della Banca europea per gli investimenti (BEI) per un totale di 1,9 miliardi di euro.

Gli investimenti sono pensati per promuovere l’energia pulita e l’istruzione, e il miglioramento delle connessioni internet e delle infrastrutture per l’acqua e le acque reflue.



Tali sussidi saranno destinati a tutti i Paesi dell’Unione e in particolar modo per Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, Polonia, Portogallo e Spagna.

I primi progetti che verranno avviati rientrano nei settori degli “investimenti sociali e competenze” e “infrastrutture sostenibili” del programma InvestEU.

Il programma InvestEU fornisce all'UE finanziamenti fondamentali a lungo termine a sostegno di una ripresa sostenibile, contribuendo a mobilitare investimenti privati a favore delle priorità strategiche dell'UE, quali il Green Deal europeo e la transizione digitale.

