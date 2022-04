Cartier: orologi da uomo che contraddistinguono una forte personalità

Cartier orologi uomo: Nati per soddisfare ogni gusto in termini di raffinatezza e passione per il lusso, gli orologi Cartier da uomo sono famosi per eleganza e raffinatezza.

Preziosi ed esteticamente curati nel dettaglio. La qualità dei materiali e le forme uniche fanno degli orologi Cartier da uomo l'accessorio adatto ad ogni personalità, dalla più sportiva, alla più classica ed elegante. In ogni modello si ritrova uno stile unico.

Cartier: storia di un successo made in France

Insieme a gioielli e accessori raffinati, gli orologi Cartier fanno parte della lunga storia della casa francese e sono conosciuti in tutto il mondo.

L'azienda fu fondata nel 1874 da Louis Francois Cartier. L'innovativo orafo rilevò lo studio di gioielleria del suo maestro a Parigi e si fece conoscere da subito per il suo talento e la sua maestria.

La principessa Matilde,cugina di Napoleone III, fu una delle prime clienti famose che il gioielliere ha ispirato con le sue opere, seguita dall'imperatrice francese Eugénie, che commissionò a Cartier molti gioielli.

Cartier conobbe un periodo di forte crescita, al punto da richiedere il trasferimento presso il Boulevard des Italiens a Parigi, aggiungendo una nuova gamma di prodotti a quella preesistente: orologi di lusso di alta qualità di produzione propria.

Nel 1874 il figlio Alfred entrò a far parte dell'azienda. Cartier conquistò le case reali europee, l'impero zarista russo, i maragià dell'India, star e starlette di Broadway e di Hollywood.

Orologi Cartier uomo: le icone del marchio

Un'impressionante varietà di gioielli e Cartier orologi uomo di design spiccano per raffinatezza tecnica.

Cartier Tank

Cartier Tank con cassa rettangolare è tra gli orologi più importanti al mondo, ambito dalle First Lady e dalle star di Hollywood. Il modello affascina gli amanti degli orologi con il suo design chiaro e lineare e i classici numeri romani.

Cartier Santos

Cartier Santos è uno degli orologi più antichi realizzati da Cartier e un ottimo esempio di alta orologeria. Stile inconfondibile: l'orologio da pilota deve il suo fascino unico al diametro ridotto e alla cassa angolare leggermente arrotondata. Giusto rapporto qualità-prezzo: il modello è disponibile in un'ampia gamma di metalli preziosi, con e senza diamanti. Mentre il prezzo dell'usato parte da circa 1.600 euro, il prezzo per un modello nuovo su CHRONEXT ammonta a circa 3.150 euro.

Cartier Ballon Bleu

Eleganza e corona decisa: il design del Cartier Ballon Bleu è anticonvenzionale e innovativo. L'orologio prende il nome dal cabochon di zaffiro blu sulla corona di carica, mentre le eleganti lancette a forma di spada completano alla perfezione il quadro generale, donando al modello una straordinaria armonia.

Cartier Ronde

Cartier Ronde è una delle ultime creazioni dell'azienda parigina, ma ha già conquistato lo status di orologio classico in brevissimo tempo. Il modello è tanto legato alla tradizione quanto inconfondibile e si distingue per la cassa rotonda dell'orologio. Grazie ai grandi numeri romani e alla selezione di materiali pregiati come oro, acciaio e pelle di alligatore, il Ronde si inserisce perfettamente nella gamma.

Cartier orologi da uomo: modelli dalla personalità forte

Molte collezioni di orologi Cartier incantano uomini e donne: l'elegante Cartier Santos, orologio da pilota lanciato nel 1904, rimane leggendario ed è considerato il primo orologio da pilota al mondo, nonché uno dei primi orologi da uomo.

Dall'amicizia tra Louis Cartier e il pioniere dell'aviazione Alberto Santos Dumont nacque lo straordinario orologio da uomo Cartier Santosche, che guidò l'ondata di successo del marchio anche nel settore dell'orologeria di lusso.

Nel 1917, Cartier Tank fece scalpore per la sua forma che ricordava un carro armato. L'orologio da polso, che si ispirava ad un carro armato, esprimeva simbolicamente la gratitudine di Cartier per la liberazione della Francia.

Nel 1932, dopo la realizzazione di un orologio per il Pascià di Marrakech, seguirono diversi modelli di orologi rotondi con lo stesso nome, uno dei quali del leggendario designer di orologi Gérald Genta. Sia il Tank che il Pasha fanno parte ancora delle collezioni di orologi Cartier, una linea di modelli riconosciuti e apprezzati a livello mondiale.

Come vendere un orologio Cartier online

C’è chi acquista e c’è chi vende orologi di lusso. Su CHRONEXT è possibile comprare, ma anche vendere orologi pregiati e modelli di alta qualità di marchi come Cartier, grazie al supporto di un team di esperti in grado di consigliare ogni opzione possibile per aiutare ciascun cliente a ottenere il miglior prezzo di vendita possibile.