Educazione finanziaria: sempre più diffusa la videoformazione per imparare a investire in borsa

La tendenza dei broker più attendibili dove si fa trading online è quella di affidare la formazione dei nuovi investitori a dei videocorsi completi ed esaustivi. Si tratta di una modalità che può davvero fare la differenza nella scelta delle piattaforme più performanti, soprattutto se tale materiale è offerto a livello gratuito. Naturalmente, altri elementi chiave sono rappresentati da certificazioni ufficiali rilasciate da organi quali la Consob, che autorizzano di fatto il broker a operare. Innanzitutto, però, prima di iniziare ad investire online è importante informarsi e studiare, così da acquisire almeno le competenze di base per muoversi in autonomia. In questo scenario può essere molto utile imparare la borsa con i video, come quelli messi a disposizione su Videoborsa.net, strumenti particolarmente efficaci in quanto mostrano tutti i passaggi che il trader deve compiere quando effettua un investimento.

Cosa si può imparare con i videocorsi

Piattaforme celebri come e-Toro, XTB e Plus 500 propongono videocorsi di ogni genere, a cominciare ad esempio da quelli che spiegano cosa siano e come si utilizzino i Pivot Point: si tratta di dati statistici e matematici che vengono fissati per prevedere il trend di determinati mercati e, per la loro natura piuttosto oggettiva, vanno sfruttati a discrezione del trader. Nell'ambito del trading online, questi Pivot Point vengono mostrati nei video come indicatori di analisi tecnica utili soprattutto nel breve periodo, ad esempio per la previsione di un prezzo rialzista o ribassista nel giro di un giorno.

Grazie a un linguaggio semplice e immediato e ad esempi pratici, poi, nei video si può anche spiegare la differenza tra supporti e resistenze, concetti altrettanto importanti da considerare nel mondo degli investimenti. A differenza dei Pivot Point non si tratta di una serie di dati oggettiva, ma vanno calcolati di volta in volta. Il supporto si definisce come un prezzo che potenzialmente attirerà gli acquirenti, mentre la resistenza uno che avrà parecchie offerte ma meno richiesta. Nel trading, ciò si traduce in un rialzo del valore nel primo caso e in un ribasso nel secondo.

Ovviamente, un videocorso può essere strutturato in maniera da fornire dei concetti base o di approfondirne altri, a seconda che a seguirli sia un trader alle prime armi che abbia bisogno di fissare dei principi fondamentali o uno più navigato che voglia invece approfondire determinate azioni in Borsa. Come già accennato, più il videocorso è volto alla successiva pratica, più velocemente l'investitore potrà utilizzare sul campo quanto imparato.

Alternative ai videocorsi

I videocorsi, quindi, sono uno degli strumenti più immediati che danno un volto al mondo dell'educazione finanziaria. Ciò non significa che anche i corsi in pdf o sotto altre forme non siano utili o apprezzati: in molti casi, anzi, questi si integrano fra loro e diventano vere e proprie offerte formative complete, magari in abbinamento a qualche libro davvero ben scritto.

I migliori broker, comunque, allo scopo di formare i trader consentono anche di aprire un conto demo, ovvero virtuale, grazie al quale passare alla pratica ma senza mai utilizzare denaro reale: è una forma d'investimento piuttosto realistica ma priva di rischi che consente di operare scoprendo se davvero determinati principi sono stati compresi e le strategie acquisite siano alla propria portata o ci sia bisogno magari di un ripasso.

Infine, l'alternativa successiva può anche essere il copy trading, che non solo fornisce qualche chance in più di successo, ma consente di vedere i migliori investitori all'opera continuando a imparare da loro. E senza dover studiare preventivamente i mercati.

Videocorsi, conto demo e copy trading possono essere consequenziali fra loro o impiegati alternativamente per modulare i propri investimenti e ottimizzare le possibilità di riuscita.