Hosting WordPress gestito: cos'è e qual è la sua utilità

L'hosting WordPress gestito è una soluzione eccellente per chiunque abbia esigenza di mettere in rete un nuovo sito Internet, che si tratti di un privato, un'azienda, un ente o altro ancora.



Comprendere quali sono le sue caratteristiche, è importante per prendere la decisione se è la scelta più ideale per le propria necessità o meno.



Per chi è alla ricerca di una soluzione tecnologicamente avanzata e con un supporto di altissimo livello, le proposte di hosting WordPress gestito e preinstallato offerto da Serverplan sono da intendersi come tra le più interessanti. Sia per chi ha esperienza nell’utilizzo di Wordpress, sia per chi si trova alle prime armi e non ha una grande conoscenza di tutto quello che è legato a questo CMS tra i più utilizzati nel mondo.



Tra le caratteristiche più salienti delle proposte hosting di Serverplan per il CMS Wordpress ci sono:



- certificato SSL Let's Encrypt;

- hard disk SSD;

- Mysql su SSD; - migrazione autonoma; - 1 dominio gratis per sempre. Che cos'è un servizio hosting Come noto, affinché un sito Internet possa essere online dev'essere ospitato da un server. In rari casi, chi vuol pubblicare un sito Internet ricorre a delle infrastrutture di proprietà, questa è tuttavia una soluzione molto onerosa, oltre che poco efficiente, di conseguenza nella grande maggioranza dei casi si fa ricorso ai servizi esterni di un provider, ovvero si acquista il classico pacchetto hosting. Il verbo inglese "to host" significa ospitare, difatti i provider ospitano i siti Internet dei loro clienti nelle loro infrastrutture, garantendo sotto la propria responsabilità la continuità e la qualità del servizio. Chiarito cosa siano i servizi hosting, facciamo il punto su un altro concetto molto importante, quello di CMS. Che cos'è un CMS CMS è acronimo di Content Management System, si tratta dunque di veri e propri sistemi di gestione dei contenuti tramite i quali il sito web può essere amministrato da qualsiasi punto di vista.



Attraverso il CMS, infatti, si possono pubblicare e modificare i contenuti testuali e multimediali, si può modificare la struttura del sito, si può impostare la grafica e tanto altro ancora, il tutto senza dover maneggiare il codice di programmazione. I CMS sono ormai diffusissimi, e ciò non deve destare stupore: questi strumenti sono davvero performanti e consentono di gestire i siti web anche agli amministratori privi di un background tecnico.



Che cos'è WordPress



I CMS tra cui si può scegliere sono diversi, ma il più noto è senz'altro WordPress. Autorevoli statistiche hanno recentemente evidenziato come WordPress sia il CMS più utilizzato al mondo da oltre 10 anni, ciò è emblematico del fatto che tale piattaforma sia davvero speciale in termini di praticità, senza trascurare il fatto che WordPress è considerato una scelta ottima anche in ottica SEO, ovvero per facilitare l'ottenimento di un buon posizionamento nei motori di ricerca in relazione alle keyword pertinenti.



Se si hanno dei dubbi su quale CMS scegliere per il proprio sito web, a prescindere dal fatto che si tratti di un blog, del sito "vetrina" di un'azienda, di un e-commerce o altro ancora, orientarsi verso WordPress significa andare sul sicuro.

Che cos'è un hosting gestito Per associare WordPress o qualsiasi altro CMS al proprio sito Internet è necessario scaricare la piattaforma, un'operazione che potrebbe comportare qualche grattacapo e che, se non eseguita correttamente, potrebbe implicare nel sito in questione degli errori tecnici tutt'altro che trascurabili. Ebbene, se si vuol evitare di dover scaricare il CMS è possibile far ricorso a un hosting gestito, ovvero a uno speciale pacchetto hosting in cui il CMS è già installato, ragion per cui non bisogna occuparsi assolutamente di nulla, se non di accedere al relativo pannello di controllo e iniziare subito a produrre i contenuti del proprio sito. Dal momento che è WordPress il "re" dei CMS, gli hosting gestiti più gettonati sono senz'altro quelli che hanno preinstallata proprio tale piattaforma. Hosting gestiti: i vantaggi I vantaggi che un hosting gestito sa garantire sono molteplici, a cominciare dal fatto che, come detto, non bisogna perder tempo ad eseguire dei download manuali. Se il CMS è già installato non si corre il rischio di incappare in errori tecnici di qualsiasi tipo e inoltre, cosa importantissima, non si dovrà eseguire alcun aggiornamento periodico della piattaforma, dal momento che gli aggiornamenti vengono eseguiti in maniera automatica senza alcuna necessità di operazioni manuali.



Gli hosting gestiti assicurano un backup dei contenuti, ciò significa che se quest'ultimi dovessero malauguratamente andare perduti per una qualsiasi ragione si potrebbero recuperare senza alcun problema, inoltre i migliori hosting WordPress includono nella preinstallazione anche i più utili plugin, ovvero dei programmi complementari che ottimizzano le performance del sito.



I vantaggi legati all'utilizzo di un hosting WordPress gestito, dunque, sono evidenti, e non bisogna trascurare che il prezzo di questi pacchetti non è affatto esoso, anzi è in linea con quello degli hosting basici che non prevedono alcun CMS preinstallato.





La scelta di un hosting gestito è dunque consigliabile a chiunque, dal webmaster neofita fino all'organizzazione che vanta fior di programmatori nel proprio team, dal blog che viene gestito per semplice hobby fino al sito Internet ufficiale di un'importante azienda.