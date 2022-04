Progetto Gulliver 2020: opportunità di mobilità internazionale in ambito IT o Turismo. Estesa la deadline fino ad esaurimento posti

EUROFORM RFS, organizzazione no profit specializzata nella formazione e nell’orientamento professionale, offre opportunità di tirocinio per una durata variabile dai 40 ai 190 giorni in ambito IT e Turismo in Lituania, Polonia o Spagna con il Progetto Gulliver 2020, finanziato dalla Regione Piemonte.

Per partecipare a questo bando è necessario essere residenti o domiciliati nella Regione Piemonte, avere un età compresa tra i 18 e i 35 anni, avere esperienza di studio o lavoro in ambito IT/Turismo, essere inoccupati o disoccupati e non essere iscritti a corsi di studio.

All’interno del Progetto Gulliver sono previste: una preparazione pre-partenza seguita da un ulteriore preparazione nel Paese di destinazione, il tirocinio in azienda e un accompagnamento post stage.

Il progetto prevede la copertura delle spese di viaggio, di vitto, d’alloggio, di assicurazione e quelle legate ai trasporti locali.

A ciascun partecipante saranno rilanciati: un certificato di stage attestante le principali attività svolte e i risultati professionali conseguiti, un attestato di partecipazione, una lettera di referenza, il Passaporto europeo delle lingue, un certificato Europass Mobility, un Europass CV e un Attestato del corso Sicurezza.

Per candidarsi a questo bando è necessario inviare il proprio curriculum vitae in formato Europass, una copia del proprio documento d’identità (fronte e retro) e il form della domanda di partecipazione compilato all’indirizzo e-mail: gulliver2020@euroformrfs.it

Per maggiori informazioni: http://www.euroformrfs.it/it/bandi/

Per il bando con riferimento all’ambito IT: http://www.euroformrfs.it/wp-content/uploads/2021/11/AVVISO-AL-PUBBLICO-IT-GULLIVER2020.pdf

Per il bando con riferimento all’ambito Turismo: http://www.euroformrfs.it/wp-content/uploads/2021/11/AVVISO-AL-PUBBLICO-TUR-GULLIVER2020.pdf

Per il form della domanda di partecipazione: http://www.euroformrfs.it/wp-content/uploads/2021/11/APPLICATION-FORM-GULLIVER2020.docx