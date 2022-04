Trenta aziende "affidabili" di Langhe e Roero premiate da Ascom Bra [FOTOGALLERY] 

Un’analisi sull’andamento delle imprese della provincia di Cuneo alla luce della ripartenza dopo due anni di emergenza sanitaria al centro del convegno nella mattinata di oggi, venerdì 8 aprile, ha visto i rappresentanti di una trentina di società del territorio a prendere parte all’incontro tenuto nella Sala Rossa dell’Albergo dell’Agenzia di Pollenzo per iniziativa della Confcommercio Ascom Bra.



Il tessuto imprenditoriale del Cuneese è stato analizzato secondo gli studi e i parametri di Cribis, società del gruppo Crif e leader in Italia nei servizi per la gestione del credito commerciale e lo sviluppo del business in Italia e all’estero.

Il convegno, nato dalla collaborazione di Ascom e Cribis, è stato l’occasione per premiare 32 aziende del territorio che si sono distinte per affidabilità commerciale secondo l’indicatore sintetico Cribis Rating, elemento dinamico e costantemente aggiornato di analisi e che, citando il business development manager senior Cribis, Massimiliano Domizio, “riferisce dei buoni e cattivi pagatori al mondo finance”.

Il premio Cribis Prime Company è rilasciato esclusivamente alle aziende virtuose, affidabili, solide e trasparenti, che emergono per puntualità di pagamenti e che, per il loro modus operandi, sono considerate partner commerciali ideali.

A presentare l’incontro Tiziana Raspo, responsabile marketing dell’Ascom Bra, che introduce gli ospiti, tra cui il sindaco di Bra Gianni Fogliato: “Credo sia un dovere importante, come amministratore pubblico, rapportarsi con le varie aziende del territorio, ma per fare questo bisogna avere coscienza e conoscere la realtà economica in cui si vive, capire, informarsi e conoscere, tre parametri che dobbiamo avere sempre presenti".

A entrare nel vivo dell’ordine del giorno Luca Chiapella, presidente della Confcommercio della Provincia di Cuneo, che ha descritto la contingenza economica italiana richiamando l’immagine della “tempesta perfetta”: “Non siamo esenti da quello che sta succedendo e dai macrotemi che ci stanno coinvolgendo. La pandemia che abbiamo vissuto sta passando in sordina nonostante sia ancora pericolosa, perché la guerra ha preso il suo posto. C’è il grande tema dell’energia, che interessa cittadini e imprese, c’è quello di intere filiere messe in difficoltà dalla dinamica dei prezzi delle materie prime. Stiamo vivendo un’ulteriore stima al ribasso di quelle che erano le positive proiezioni del Pil per il 2022. Nonostante tutto, la nostra provincia ha visto una crescita nelle aziende. nella realtà dei fatti sto notando che non c’è più frequentazione dei locali e dei negozi, segnali e campanelli d’allarme rilevanti. Per quanto riguarda l’occupazione, la Granda si attesta al quarto posto a livello nazionale col 73% di occupazione: in un sistema imprenditoriale sano, dove si investe nelle risorse umane, sono le persone che fanno l’azienda e non viceversa. La provincia di Cuneo ha un altissimo grado di serietà dal lato del sistema imprenditoriale, lo dimostra la relazione del dottor Domizio”.

“Abbiamo fortemente voluto questo incontro per una serie di motivi – ha quindi spiegato Luigi Barbero, direttore dell’Ascom Bra –: il più importante è il dare un segnale di fiducia nei confronti di imprese che stanno affrontando un momento molto particolare. Usciamo, forse, da una pandemia, abbiamo un sistema dei prezzi fuori controllo, l’energia sta preoccupando famiglie e imprese. Con questo incontro abbiamo voluto dare un segnale, partendo dall’analisi della situazione, che è sempre la cosa migliore per affrontare e risolvere i problemi e superare le preoccupazioni", ha concluso il direttore Barbero ricordando la capacità dell’Ascom cittadina di dare risposte alle necessità degli associati anche grazie a una struttura che nelle sue quattro sedi operative conta più di 100 tra dipendenti e collaboratori e che sta investendo molto nella digitalizzazione.



Nel suo intervento il business development manager senior di Cribis, Massimiliano Domizio, ha riportato i dati raccolti da Cribis sulle imprese della provincia: “Ogni volta che facciamo un accordo con un’associazione per noi è un successo. Per far crescere l’associazione bisogna far crescere gli associati”. Sul territorio, lavorano per Cribis Luca Ragozzino e Luigi Galluzzo come sales account, e Antonio Modestino come senior area manager.

Ospite speciale dell’evento, il noto giornalista economico Oscar Giannino: “Nel mercato non bisogna aver paura di fallire, a patto che si sappia come tirarsi su. Le analisi del gruppo Crif e di Cribis sono uno dei volani essenziali su cui le associazioni di tutti i tipi devono puntare come un mantra della nuova maniera di fare rappresentanza. I dati raccolti possono diventare moltiplicatori straordinari di quello che si può fare nel territorio”. Il giornalista è partito dalla domanda “com’è andato il 2021” e ha riassunto l’attuale situazione politico-economica portando all’attenzione della sala quelle che ha definito “conseguenze strutturali profonde in Europa” della crisi geopolitica in Ucraina.



A conclusione dell’incontro, la consegna dell’attestato di affidabilità, solidità, trasparenza e puntualità nei pagamenti a 32 aziende selezionate del territorio.