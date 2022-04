A Fossano, i Radicali di Cuneo ospitano Alessandro Capriccioli, con il suo libro "Tre metri quadri - quattro anni di visite in carcere"

Lunedi 11 aprile presso l'Hostello Federico Sacco di Fossano, l'associazione Radicali Cuneo - Gianfranco Donadei organizza la presentazione del libro "Tre metri quadri", People edizioni, alla presenza dell'autore Alessandro Capriccioli.

Il testo riporta sotto forma di narrativa alcune delle esperienze che, come Consigliere Regionale della Regione Lazio, Capriccioli ha effettuato tramite visite e sopralluoghi negli istituti detentivi del suo territorio per la verifica delle condizioni dei detenuti e del personale impiegato.

Con quaranta accessi totali in quattro anni, è stato possibile avere tutti gli elementi per un racconto intenso e costellato anche di episodi specifici e situazioni precise che mettono in luce lo stato generale delle carceri laziali e italiane, descrivendone la vita e i rapporti interni, oltre che gli incontri dei detenuti con i visitatori. In luce, nel percorso narrativo, anche il marcato dualismo tra le esigenze delle persone private della libertà personale e le limitate possibilità del personale, dovute a mancanza di risorse economiche ed a normative obsolete.

Al pomeriggio sarà presente Igor Boni, presidente dei Radicali Italiani:"La situazione delle carceri è la cartina di tornasole di una società. Non è uno slogan, è la verità. Oggi le nostre carceri, in Piemonte e in Lazio, come in tutta Italia, sono luoghi dove i diritti dei detenuti e degli agenti di polizia spesso non vengono rispettati. Noi Radicali abbiamo utilizzato la prerogativa - che hanno parlamentari e consiglieri regionali - di visitare le strutture, da sempre. Capriccioli in questi anni in Lazio ha fatto un lavoro eccezionale di monitoraggio, di presenza e di informazione. Il suo libro parla di noi, della nostra società, di quanta strada dobbiamo ancora fare per comprendere che chi è dietro le sbarre, spesso innocente in attesa di giudizio, spesso per aver violato la legge criminogena sulla droga che vorremmo cambiare, è innanzitutto una persona."

L'evento sarà moderato da Filippo Blengino, segretario dei Radicali Cuneo:"Da sempre come Radicali ci occupiamo di carceri, quei luoghi angusti e dimenticati dalla politica e dalla società. Investire sul sistema rieducativo, renderlo funzionante, significa anche e soprattutto diminuire la recidiva e, quindi, risparmiare sia in termini economici che sociali. Con l'evento di lunedì, insieme ad Alessandro, la cittadinanza avrà l'opportunità di varcare idealmente le mura, e scoprire un mondo parallelo al nostro."

La presentazione è fruibile, oltre che in presenza presso l'Hostello Sacco di Fossano in via Cavour 33, anche online al link zoom: https://us06web.zoom.us/j/82119315530?pwd=dEZoODBQM2VLUFlYb1VyWUw2LzZJZz09 (ID riunione: 821 1931 5530; Passcode: 077257).