Arriva il calendario della Primavera al Parco fluviale, al via con il Trekking di Pasquetta

Dopo due anni di stop torna, ad aprire il calendario della “Primavera al Parco”, il tradizionale Trekking di Pasquetta, la passeggiata animata che, da anni, accompagna i cuneesi nel Lunedì dell’Angelo. L’appuntamento è lunedì 18 aprile, con ritrovo all’Infopoint del Parco, in piazzale Walther Cavallera 13, alle ore 10, per una piacevole passeggiata per famiglie, in compagnia delle guide del Parco fluviale e i professionisti dell’A.O. S. Croce e Carle, che proporranno riflessioni su stili di vita per la salute della famiglia. Lungo il percorso tappe con animazione per bambini. Al termine della mattinata possibilità di pic-nic libero e, per chi lo desidera, nel pomeriggio apertura straordinaria dello Spazio multisensoriale f’Orma e inaugurazione della mostra “Alieni come noi”, con l’accompagnamento del curatore Dario Olivero. La partecipazione è gratuita ma a prenotazione è obbligatoria sul sito www.parcofluvialegessostura.it. La mostra “Alieni come noi” rimarrà allestita negli spazi dell’Infopoint fino al 6 maggio, per poi spostarsi in Piazza Nuova a Castelletto Stura sabato 7 e domenica 8 maggio e tornare a Cuneo, alla Casa della Sostenibilità, in Viale degli Angeli 25, da sabato 21 maggio. Inoltre, nell’ambito della mostra, il Parco propone due Science Café, una chiacchierata con i curatori della mostra sulla tematica delle specie aliene, il primo a Castelletto Stura e il secondo alla Casa della Sostenibilità a Cuneo il 21 maggio.

Con aprile riapre anche lo Spazio multisensoriale f’Orma, con un’apertura straordinaria per i partecipanti al Trekking di Pasquetta e poi quella per il pubblico a partire da sabato 23 aprile. Nello specifico sarà possibile visitare il percorso il sabato e la domenica in compagnia degli accompagnatori del Parco, con due appuntamenti, uno dedicato agli adulti e uno per famiglie con bambini. Inoltre, novità di quest’anno, saranno consentiti anche gli accessi liberi, a partire dal 24 aprile, la domenica mattina, il martedì e il giovedì dalle 16 alle 18. Gli ingressi rimangono sempre su prenotazione e a pagamento.

Il Parco organizza inoltre una serie una serie di eventi speciali per fare nuove esperienze a f’Orma: un sabato al mese il Barefoot del mattino, dalle 7.30 alle 8.30, per affrontare la giornata col piede giusto, mentre sabato 14 e domenica 15 maggio ospiterà gli appuntamenti di “Città in note. La musica dei luoghi”, la rassegna diffusa, ideata e prodotta dalla Fondazione Artea in collaborazione con il Comune di Cuneo, che promuove attraverso la musica il patrimonio culturale e storico-artistico cittadino. Un appuntamento della rassegna farà tappa anche all’Orto Didattico.

Nel calendario primaverile del Parco, poi, non mancheranno una serie di appuntamenti dedicati alla sostenibilità, con l’allestimento della mostra interattiva Change nella nuovissima Casa della Sostenibilità, sul viale degli Angeli, che il 6 maggio ospiterà uno speciale laboratorio per bambini, mentre dal 14 maggio la mostra sarà visitabile il sabato, e saranno attive proposte per famiglie con bambini dagli 8 anni in su, per delle vere e proprie visite giocate.

Torna inoltre il tanto amato Vita da api, all’apiario didattico della Casa del Fiume, e un appuntamento del ciclo Balsamicamente, questa volta dedicato alla storia del profumo, per scoprire quante note arrivino dal mondo naturale.

Sabato 30 aprile sarà invece la volta dell’evento organizzato dai volontari del Servizio Civile Universale in forza al Parco: “Missione Laghetti”, sabato 30 aprile e domenica 1 maggio, all’area umida di Crocetta, sarà una caccia al tesoro per famiglie con tanti quiz, giochi e curiosità sulla biodiversità.

E poi ancora tante altre attività, dai laboratori per bambini per la Festa della Mamma, a due attività in collaborazione con l'Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo, una passeggiata nell’ambito della Settimana della Salute della Donna, venerdì 22 aprile, e un convegno sul Movimento e Salute a ogni età, lunedì 2 maggio.

Info e prenotazioni sul sito www.parcofluvialegessostura.it o presso l’Infopoint del Parco fluviale, in piazzale Walther Cavallera 13, negli orari di apertura. Il pieghevole della Primavera al Parco, con date, orari e dettagli, è invece consultabile e scaricabile sul sito www.parcofluvialegessostura.it. Alcune delle attività in calendario sono realizzate grazie al Programma Interreg Alcotra 2014-2020 Piano Integrato Territoriale ALPIMED.

Per ulteriori info è inoltre possibile contattare la segreteria del Parco telefonando allo 0171.444.501 o scrivendo a eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it, oppure ancora recarsi all’Infopoint del Parco che, aperto nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30 sabato domenica e festivi dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30.

Tutte le iniziative si svolgeranno nel rispetto della normativa vigente in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica.