Dopo due anni di stop, a Boves torna l'amatissima festa delle Leve

C’è attesa a Boves per il ritorno in città di uno degli eventi più attesi dell’anno. Dopo due anni di stop a causa della pandemia il 18 aprile, giorno di Pasquetta, tornerà la grande Festa delle Leve, una manifestazione molto sentita da tutta la cittadinanza e organizzata da tempo immemorabile.

Un’occasione di incontro per tutti i coscritti, che, dopo la sfilata per le vie del paese e la messa solenne in Parrocchia, si riuniranno per il pranzo nei vari ristoranti del territorio comunale.

A causa del Covid, per due anni, questo appuntamento è stato annullato ma, vista la situazione in netto miglioramento, anche grazie alla massiccia campagna vaccinale, non si è voluto rinunciare più a questo evento così amato.

Per recuperare la festa mancata dei due anni passati saranno ben tre le date in programma.

A Pasquetta, il 18 aprile, come da tradizione, si terranno le Leve “del 2 e del 7”, il 12 giugno quelle dello “0 e del 5” mentre il 25 settembre le leve “dell’1 e del 6”.