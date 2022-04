I bambini di Montaldo primi protagonisti del Cantè j'euv Roero

“Questa mattina a Montaldo Roero i bambini della scuola materna, accompagnati dagli insegnanti e dai volontari in costume tradizionale, hanno chiesto alle famiglie le uova in dono, per poi fare tutti insieme una frittata come buon auspicio per la primavera e l’annata agricola”.

A raccontarlo il sindaco del centro roerino Fulvio Coraglia, raggiunto al telefono per dare un anticipo al nostro giornale sull’attesissima festa del “Cantè j'euv Roero” che vedrà il suo tripudio di folklore, musica, canti, goliardia e convivialità nella serata di domani, sabato 9 aprile, a Montaldo e a Govone.

Il Cantè j'euv torna nel Roero con gli stand enogastronomici delle Pro Loco dei comuni roerini.

Appuntamento nella piazza della frazione San Rocco a Montaldo Roero con la Proloco di Montaldo, che proporrà ravioli al ragù o burro e salvia, alici fritte, patatine, quella di Castellinaldo, con le specialità a base di soma d'Aj con bagnetto; quella di Pocapaglia col panino con la Salsiccia di Bra e Formaggio, la torta di nocciole con crema al gianduia; ancora, la Proloco di Canale con le friciule con salame, quella di Guarene con la polenta fritta con salsiccia e formaggi misti; il gruppo di Sommariva Perno con le fragole con cioccolato. Oma Roero porterà in piazza il "putarel" (zuppa contadina); Roero Trails presenterà la "Culasiun 'd na vota" (pane e salame); l'Acli di San Giuseppe di Sommariva porterà in tavola il fritto misto dolce; vino dei Produttori del Roero.

Saranno presenti i gruppi musicali Isola Verde di Vezza d'Alba, Bruss Broder di Castellinaldo, Gruppo spontaneo Cantè j'euv di Pocapaglia, Canta Rabel di Baldissero d'Alba, Noi e Voi, I Despiasent, Rivaival, Canalensis Brando. Per informazioni contattare via email: prolocomontaldoroero@gmail.com tel. 333.5710870

A Govone l’appuntamento sabato 9 aprile alle 18 è con il Cantè j'euv Sabaudo in piazza Vittorio Emanuele II.

Saranno presenti stand enogastronomici e tanta buona musica. Ecco le sfiziose proposte culinarie: friciule dolci e salate, torta pasqualina, gnocchi ai formaggi, ceci e costine, bunet e pesche ripiene. vini del territorio o una buona birra. Sarà attivo il servizio bar durante tutta la serata.