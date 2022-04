'Ogni 8 del mese': il Mallé ricorda Maria Schneider

Un ricordo particolarmente sentito, dedicato a Maria Schneider, è stato pubblicato oggi sulla pagina facebook del museo civico Luigi Mallé di Dronero per l'iniziativa "Ogni 8 del mese".

Iniziata l'anno scorso, l'8 marzo 2021, essa è giunta oggi al suo 14 appuntamento. Far conoscere e celebrare la donna il suo intento, dando risalto a tutte quelle figure femminili di Dronero, ma anche la Valle Maira e i dintorni, che hanno saputo attraverso la loro opera lasciare il segno.

Un esempio ammirevole. Di anni 75 anni e deceduta lo scorso 22 febbraio, la signora Schneider, nata in Germania, era arrivata con il marito Andrea in Valle Maira 32 anni fa. Sua la creazione di una scuola di lingue a Prazzo e nel 1990 a San Martino di Stroppo il centro culturale Borgata. Inoltre l'amore per la montagna la spinsero a quel pensare ad un nuovo tipo turismo, rispettoso in primis della natura.

Scritto da Demetrio Zema e a lei dedicato, questo prezioso cammeo:

"Maria Schneider (Gertrud Maria Neef ved. Schneider, di anni 75; + Stroppo, 22 febbraio 2022)

Anni '90 del Novecento, “batto” a tappeto la Valle Maira, vallone per vallone. Compito comprendere il luogo dove ho scelto di abitare, interessato sì dalla sua natura – quasi banale per quanto è bella – ma stupito soprattutto dalla lingua di pochi abitanti e dal silenzio fronte le croci su cento campanili e su cento lapidi di partigiani; affascinato dall'atmosfera sospesa tra foreste un tempo boschi; smarrito fra piste di selvatici un giorno mulattiere; colpito dal fascino di tetti in lose pericolanti su mura incerte, affrescate da santi dipinti.

Comprendo sia lo stesso sentimento provato da Andrea e poi da Maria quando il primo giunse per sbaglio a Prazzo e corse in Germania a prendere la sposa, entusiasti di percorrere una nuova vecchia frontiera.

In questo peregrinare dell'animo e del corpo, dove questa Terra è la mia Terra, vicina o lontana da dove chiunque sia nato, trovo Maria e poi il marito Andrea.

È una festa, ne sento l'eco dal bosco, dal sentiero che sale dal vecchio mulino. Tintinnìo di bicchieri colmi, note di musica d'oc, balli e poi musica anche italiana anni 60, risate di amici un tempo nemici, lingue e colori che si mescolano. Ecco sono anch'io nella festa. Tavole colme di ogni ben di di dio, offerte a tutti in cambio di un sorriso stupito da così tanta generosità. Fra i ruderi ombre e colori, orti e fiori, curati e ordinati nell'apparente disordine. Armonia dove armonia non c'è. Nella grangia accanto una mostra d'arte contemporanea. Non importa se astratta, artigiana, naif, purché bella, viva, stimolante, propositiva, aperta.

L'escursione si trasforma, scarponi e zaino, fatica e sudore non hanno importanza. È l'Umano il protagonista. Le croci diventano un angolo, la guerra il passato e i campanili ombre su spiriti liberi.

Ecco Maria, la sua storia si confonde con le sue opere: nuove pagine di poesia in Valle Maira, ora tristi e aride, ora forti e colorate.

Oggi – a distanza di pochi decenni, di pochi attimi per la storia, di pochi giorni dalla salita al cielo di Maria – fogli che sembrano quelli ripetitivi di un quotidiano e invece sono per magìa germogli cresciuti presto in una terra macra.

Ciao Maria, anima bella, volata nel cielo di Maira, trovando nel vento del mondo il tuo campanile."

Costruire insieme questo omaggio alle donne. Con segnalazioni di importanti figure femminili vissute, scrivendo a museo.malle@comune.dronero.cn.it il Mallé invita tutti a partecipare a questa bellissima iniziativa.