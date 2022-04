Cuneo: inaugurate al Santa Croce la nuova terapia intensiva e la piastra endoscopica integrata

"Quello di oggi è un momento non banale, che ci riavvicina alla normalità di cui abbiamo tanto bisogno, e che mi fa piacere condividerlo con i rappresenti delle autorità territoriali".



Così Elide Azzan, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo, che nel pomeriggio di oggi (venerdì 8 aprile) ha inaugurato la nuova terapia intensiva e la piastra endoscopica integrata dell'ASO cuneese. Un'inaugurazione rimandata per mesi a causa della pandemia, e che quindi rappresenta il vero 'switch' della sanità territoriale a un periodo più vicino alla normalità pre-Covid.



Presenti anche il vicepresidente del consiglio regionale Franco Graglia, il senatore Mino Taricco, l'onorevole Monica Ciaburro, il consigliere regionale Ivano Martinetti, l'assessore di Cuneo Cristina Clerico, il comandante provinciale dei carabinieri Giuseppe Carubia, la presidente della fondazione Santa Croce e Carle Silvia Merlo, Giuseppe Guerra, Corrado Bedogni e Monica Rebora.



"Ringrazio i presenti e tutti i direttori di dipartimento e di struttura, i coordinatori del personale di comparto e il personale tutto, patrimonio vivo dell'azienda che si è speso nel periodo pandemico senza risparmiarsi, mettendo in pericolo anche la propria salute personale" ha aggiunto la Azzan. "Un impegno che cambierà, si spera, setting, ma che si protrarrà ancora; la pandemia non è finita ma le attività dell'azienda devono riprendere ritmo, e deve continuare anche lo sviluppo tecnologico: un hub come il nostro deve continuare ad avere elementi all'avanguardia".



La terapia intensiva, che si è vista rinforzare di 15 posti letto dal 'piano Arcuri', si trova al primo piano della struttura ospedaliera, vicino al blocco operatorio. Presenta elevate caratteristiche tecniche e impiantistiche e ha avuto un costo di circa 1.570 euro al metro quadro, più 700.000 euro per le attrezzature. La nuova piastra endoscopica integrata - 650 metri quadri per un costo di 690.000 euro - si propone invece come obiettivo di accorpare in un'unica area le attività endoscopiche dell'azienda ospedaliera.



"Complimenti a tutti voi per il traguardo, che porta innovazione e rende ancor di più Cuneo un ospedale di eccellenza - ha detto Merlo - . Fosse stato presente, all'assessore Luigi Icardi avrei chiesto a che punto siamo rispetto alla progettazione del nuovo ospedale. Ci sarà altra occasione".



"Sono felice e voglio dire grazie a questo ospedale, che è stato casa mia per sette lunghi mesi - ha detto Graglia, visibilmente emozionato, concludendo gli interventi - . I professori e i dottori mi hanno letteralmente salvato e il fatto che la qualità del servizio sia aumentata e aumenti ancora non può che farmi felice; la giunta regionale non è, come viene a volte sottolineato, 'verdunocentrica' e io personalmente sono sicuramente 'cuneocentrico'. Il messaggio che passa in un'inaugurazione come quella di oggi è la voglia di andare avanti verso nuove sfide, e di affrontare gli ostacoli tutti insieme".



I presenti hanno poi proseguito con i tagli dei nastri e la visita nel reparto e alla piastra. A queste due inaugurazioni seguiranno, nei prossimi mesi, altri appuntamenti e altre ristrutturazioni e attivazioni.