Atti vandalici a Rifreddo: rovesciati cassonetti, rotti specchietti stradali e divelte alcune paline informative, danni anche ad alcune proprietà private

Tornano ad imperversare i vandali in Valle Po. Ad essere colpito questa volta il piccolo comune di Rifreddo che nelle scorse notti è stato teatro di una vera e propria scorribanda che ha portato al danneggiamento di numerose strutture pubbliche e private.

“Dalle informazioni che siamo riusciti ad ottenere - spiega il sindaco Cesare Cavallo - sembra che alcuni vandali siano entrati in azione percorrendo via Marconi e poi passando per la piazza principale abbino continuato la loro deplorevole azione fino a via Momborgo per poi salire al Devesio ed addirittura accanirsi sul parco giochi Marco Buasso. Durante il percorso gli stessi hanno distrutto alcuni specchi stradali, divelto paline informative sui monumenti, rovesciato e fatto sparire dei cassonetti dell’immondizia ed anche danneggiato l’arredo del parco nonché le grondaie di alcune abitazioni private”.

Un’azione che ha costretto il Comune ad intervenire per ripristinare la situazione e procurato un ingente danno alle casse comunali e per la quale sono già state avvisate le forze dell’ordine affinché si proceda all’identificazione dei responsabili.