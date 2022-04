ERASMUS+ Gli studenti dell’ITIS Delpozzo ad Amsterdam

Da domenica 27 marzo a lunedì 4 aprile si è svolta la mobilità studentesca a breve termine nell’ambito del progetto Erasmus+.

Le prof.sse Brignacca Silvia e Durbano Cristina hanno accompagnato 15 studenti delle classi quarte in Olanda dove hanno svolto lezioni laboratoriali insieme ad allievi e docenti del MBO College Airport del ROC Van Amsterdam.

Una settimana intensa in cui i ragazzi e le ragazze hanno avuto la possibilità di potenziare le competenze comunicative in inglese, conoscere il sistema scolastico olandese e venire a contatto con le abitudini di vita di un paese straniero (cucina e mezzi di trasporto non hanno più segreti!).

Ogni giorno un’esperienza formativa diversa e gratificante: dal cambio della ruota di un Boeing 737, al pilotaggio di droni costruiti e programmati dai compagni olandesi, senza dimenticare lo studio e l’uso dei materiali compositi, le macchine elettriche e a idrogeno, il sistema di spie di allarme di un aereo ed alcuni dei principali sensori.

E cosa dire della Fiera dei droni? Oltre ad avere la possibilità di confrontarsi con produttori, creatori e venditori di droni, gli studenti hanno potuto vedere dal vivo il pilotaggio di droni altamente performanti e toccare con mano ciò che di meglio esiste sul mercato europeo. Insomma, un sogno diventato realtà.

Al termine delle lezioni ragazzi ed insegnanti si sono spinti alla scoperta della bellissima città nota per il suo patrimonio artistico, con il suo elaborato sistema di canali e le case strette, ed hanno visitato il meraviglioso Museo Van Gogh.

Questa opportunità è stata l'occasione di realizzare confronti didattici e metodologici costruendo una rete di contatti per progetti futuri. Infatti, a ottobre, i colleghi olandesi con i loro studenti saranno ospiti del nostro istituto dove conosceranno una realtà diversa, ma sicuramente altrettanto formativa anche per loro.

Non possiamo che ringraziare la scuola ospitante per la grande professionalità, disponibilità e cortesia che ha permesso ad insegnanti e studenti di crescere individualmente e come gruppo.