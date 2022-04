A TimeOut questa sera (ore 21) sua “maestà” Valentina Zago e l’allenatore Matteo Bibo Solforati

Ritorna questa sera alle ore 21 “TimeOut”, il format sul Campionato di pallavolo di serie A2 femminile. In questo nuovo appuntamento sarà riservato un doveroso tributo alla formazione dell’Eurospin Ford Sara Pinerolo, che lunedì scorso ha ottenuto la storica promozione in serie A1.

In collegamento da Pinerolo ci sarà l’emblema della Union, la “regina” del campionato Valentina Zago, che a suon di punti ha trascinato la sua squadra verso un fantastico traguardo. Sempre per celebrare la promozione del Pinerolo, saranno trasmesse le interviste realizzate da Cinzia Consolati con alcune protagoniste della squadra, come Bussoli, Carletti, Pericati e Joly ma anche con i Pinerolo Boys.

Si parlerà ovviamente anche dei Play-off, che vedono in corsa la Lpm Bam Mondovì e la Futura Busto Arsizio. Ospite in studio l’allenatore della Lpm Bam Mondovì Matteo “Bibo” Solforati. Numerose anche oggi le interviste che andranno in onda nel corso della trasmissione e che vedranno come protagonisti Marco Gazzotti (Itas Martignacco), Chiara “Kiki” Ghibaudo (Itas Martignacco), Sofia Ferrarini (Lpm Bam Mondovì), Maria Teresa Bassi (Fut. Busto Arsizio).

Ricordiamo che “TimeOut” viene trasmessa in home page e su Facebook di Targatocn.it (per la provincia di Cuneo), PiazzaPinerolese.it (per l’area del Pinerolese) e Informazioneonline.it (per l’area di Busto Arsizio).