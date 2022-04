Calcio Serie D: domenica la 32^ giornata, Saluzzo arriva la capolista Novara

Il pallone torna a rotolare sui campi del girone A di Serie D: domenica è in programma la 32^giornata, 13^di ritorno. Sette turni ancora da vivere in apnea, poi sarà la volta di playoff e playout.

C'è il Saluzzo sulla strada del Novara. La capolista non può permettersi passi falsi visto il prepotente tentativo di rimonta della Sanremese, a sole tre lunghezze di distanza ed impegnata in casa con il Varese.

Partita importante ed insidiosa per il Fossano, al "Pochissimo" contro il Gozzano, così come per il Bra sul campo del Sestri Levante.

Fischio d'inizio alle ore 15

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI

Caronnese-Asti: Davide Albano di Venezia

Casale-Borgosesia: Fabio Cevenini di Siena

Fossano-Gozzano: Gianluca Martino di Firenze

Derthona-Lavagnese: Andrea Zoppi di Firenze

Pont Donnaz-Chieri: Matteo Sentinelli di Bergamo

Ticino-Ligorna: Stefania Menicucci di Lanciano

Saluzzo-Novara: Flaivo Fantozzi di Civitavecchia

Sanremese-Varese: Valerio Vogliacco di Bari

Sestri Levante-Bra: Vincenzo Hamza Riahi di Lovere

Vado-Imperia: Andrea Bortolussi di Nichelino