Volley A1F. Finalmente i playoff! Domani sera l'anticipo Novara-Cuneo, mentre Signorile guarda al futuro: "Questa è casa mia" (VIDEO)

Ci siamo. Ad una settimana esatta dalla splendida cavalcata vincente contro Busto Arsizio che è valsa il settimo posto finale in regular season, per Cuneo è tempo di playoff.

Domani sera, sabato 9 aprile alle 20.30, al PalaIgor di Novara va in scena il primo atto del Quarto di finale tra Igor Gorgonzola Novara e Bosca S. Bernardo Cuneo. Una sfida difficilissima quella che dovranno affrontare le Gatte di Andrea Pistola, ma nulla è impossibile. Certo, sulla carta il pronostico sembrerebbe segnato, ma questa Cuneo ha già dimostrato più volte che di fronte agli squadroni sa esaltarsi.

Non ha nulla da perdere, Cuneo. Eguagliato il settimo posto finale della scorsa stagione, le biancorosse hanno fatto registrare il record di punti fatti da quando sono nella massima serie: 38 quelli incamerati nella regular season appena terminata, 25 l'anno scorso, 23 nella stagione 2019/2020 ed infine 36 punti nel campionato di esordio, anno 2018/2019.

Una bella soddisfazione per coach Andrea Pistola che, dopo un inizio difficile durante il quale si rumoreggiava addirittura circa un suo esonero, ha preso in mano saldamente il timone guidando la nave in acque sicure. Tanto che, con ogni probabilità, resterà al comando di Cuneo anche nel prossimo campionato.

Così come Noemi Signorile, capitano tutto cuore e bravura, alla quale abbiamo chiesto di presentare la sfida con Novara.

"La vittoria con Busto, nella quale siamo riuscite a sfruttare tutte le giocatrici, ci ha gasato tantissimo - dice ai nostri microfoni - ce lo meritavamo. Questo è un gruppo unitissimo, che lavora tanto e meritava di chiudere in questo modo. Ma ora pensiamo ai playoff".

Già, i playoff. Come si batte uno squadrone come Novara? Signorile non ha dubbi: "La Igor è stata costruita per vincere. Non sarà semplice, ma arriviamo agguerrite all'appuntamento e con tanta voglia di dimostrare il nostro valore. Quindi più che pensare all'avversario guardiamo a noi stesse, cercando di metterle un po' in crisi difendendo tanto e contrattaccando in modo efficace. Quando uno va in confusione, perde un po' di pazienza: potrebbe essere la nostra arma in più".

La palleggiatrice delle Gatte guarda anche a gara-2, che vedrà Cuneo affrontare Novara martedì sera 12 aprile alle 20.30 al palazzetto: "Puntiamo ad avere davvero tanta gente. Si è visto anche con Busto, i tifosi sono quella marcia in più che ti spinge a far bene. Noi ci siamo e ce la metteremo tutta".

Noemi Signorile ha risposto anche ad una nostra domanda circa il suo futuro nella Bosca S. Bernardo: la sua risposta nel video a seguire.