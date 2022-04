Bando Spazi Outdoor di Fondazione CRC: c'è tempo sino al 24 aprile per votare i 19 progetti selezionati

Fino al prossimo 24 aprile è possibile scoprire e votare, sul sito www.bandospazioutdoor.it, i 19 progetti selezionati per la seconda fase del Bando Spazi Outdoor, la nuova iniziativa promossa dalla Fondazione CRC, in collaborazione con Associazione Genitori Pro Handicap, Consulta per le Persone in Difficoltà (CPD), Wonderful Outdoor World (WOW) e Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

Il bando, promosso per la prima volta nel corso del 2021, nasce con l’obiettivo di sostenere e stimolare l’allestimento e la predisposizione di spazi outdoor, con un’attenzione particolare all’inclusione e all’accessibilità anche per le persone con disabilità.



L’iniziativa mette a disposizione un budget complessivo di oltre 500 mila euro e ogni iniziativa sostenuta potrà contare su un contributo massimo di 40 mila euro da parte della Fondazione CRC.



Il Bando Spazi Outdoor è stato pubblicato a giugno 2021 e a fine settembre 2021 è scaduto il termine per la presentazione delle idee progettuali. Nei mesi successivi, a seguito di sopralluoghi presso le sedi dei progetti candidati, sono state scelte le idee progettuali e deliberati i contributi per la fase di progettazione. I progetti completati sono 19 e possono essere votati fino al prossimo 24 aprile sulla piattaforma web dedicata. Nel

prossimo mese di giugno è prevista la delibera finale dei contributi e la partenza operativa dei progetti.



Davvero positiva la risposta ricevuta finora per la votazione: ad oggi sono più di 10 mila le preferenze espresse sui 19 progetti:

- ASCOLTA LA NATURA – Frabosa Sottana

- POTENZIAMENTO GNOMOVIA – Mango

- SPORT E NATURA PER TUTTI – Bra

- PERCORSO TORRE MEDIEVALE – Castellino Tanaro

- BOSSOLASCO CYCLING&FITNESS – Bossolasco

- MIGLIORAMENTO FALESIA BAGNASCO – Bagnasco

- UN GIROTONDO INCLUSIVO – Busca

- PARCO DI MONTALUPA – Pocapaglia

- ANELLO DEL VERMENAGNA – Limone Piemonte e Vernante

- STRADA SAN GIACOMO E PARCO DEL CONTE – Montà e Canale d’Alba

- UN PARCO DA FAVOLA – Vernante

- PARALOUP ACCESSIBILE – Rittana

- BOSCO DELLA NOVA – Mondovì

- ESPERIENZE MOTORIE E SENSORIALI – Sale San Giovanni

- STAZIONE SELVATICA – Frabosa Soprana

- SENTIERO AL LAGO COLLE SANT’ANNA – Sant’Anna di Vinadio

- IN&OUT-INCLUSIVITÀ E OUTDOOR – Villar San Costanzo

- PIAN DELLE GORRE INCLUSIVO – Chiusa di Pesio

- VIGNOLO OUTDOOR 365 – Vignolo



“Questa iniziativa sperimentale punta su una delle principali vocazione della nostra provincia, quella naturalistica e sportiva, a cui la Fondazione ha voluto aggiungere un’attenzione particolare alla fruibilità per tutti, all’inclusione e alla bellezza dei luoghi” commenta Ezio Raviola, vice presidente della Fondazione CRC.



“Sorprendente il risultato della votazione online, che conferma la grande partecipazione delle comunità a queste iniziative: confidiamo che i voti possano ancora crescere nelle due settimane rimanenti, grazie alla partecipazione attiva di tutti coloro che hanno a cuore i temi dello sport, della natura e dell’inclusione”.



“L’autodeterminazione delle persone con disabilità passa anche dalle attività all'aria aperta, una dimensione in cui ogni tipo di pratica motoria, sportiva o esperienziale può contribuire notevolmente a una diversa percezione di sé, allo sviluppo delle relazioni sociali, nonché a un positivo effetto riabilitativo sulla salute” specifica Giovanni Ferrero, Direttore di CPD - Consulta per le Persone in Difficoltà. “Le persone con disabilità non sono un mondo a parte, ma parte del mondo: in questo senso l’iniziativa promossa dalla Fondazione CRC permette di ampliare un’offerta outdoor sempre più all'avanguardia e rivolta ad ogni tipologia di turismo e di consumo culturale”.



“Con questa iniziativa la Fondazione CRC mette a disposizione degli enti che operano per promuovere il nostro territorio nuove opportunità” aggiunge Giuseppe Artuffo, presidente di Wonderful Outdoor Week. “Aumentare l’offerta del turismo outdoor, facendo crescere l’attenzione e la consapevolezza dei Comuni su questo settore, ci permetterà di essere maggiormente attrattivi sia per i visitatori che provengono da fuori provincia, sia per il turismo di prossimità”.



“I progetti presentati confermano la grande attenzione e la sensibilità degli enti della nostra provincia sul tema sport e disabilità. Con questa iniziativa, che consolida la nostra storica collaborazione con la Fondazione CRC, potremo presto avere nuovi spazi adatti alla pratica sportiva per le persone con disabilità” conclude Remo Merlo, delegato provinciale del Comitato Italiano Paralimpico (CIP).