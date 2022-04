Dopo il latte ora Inalpi punta alla frutta con lo yogurt bio a corta filiera [FOTO E VIDEO]

Nella splendida cornice dell'azienda Vagliano di Lagnasco tra i filari in fiore è stato presentato il nuovo prodotto Inalpi: lo yogurt bio con la frutta proveniente dal territorio.

Dopo la filiera del latte ora l'azienda di Moretta punta a quella frutticola. Un progetto che parte dall'acquisizione di Inalpi di un'azienda ligure che si occupava della produzione di yogurt a cui si è unito il lavoro della InLab solution che ha portato alla produzione di questa purea con la frutta del territorio.

Un approccio in linea con quello che da 12 anni unisce la realtà morettese ai molti allevatori legati a Compral Latte. Un legame consolidato dalla collaborazione con la Ferrero e il sostegno della Coldiretti. Il tutto nel rispetto delle materie prime, vere protagoniste.

Il nuovo progetto di filiera è stato presentato nella giornata di oggi, venerdì 8 aprile, alle spalle dei meravigliosi castelli dei Marchesi Tapparelli D'Azeglio. Location ideale per celebrare l'unione dei prodotti del Piemonte ora uniti in un vasetto, rigorosamente in carta compostabile.

Alla conferenza di presentazione sono intervenuti Ambrogio Invernizzi, presidente di Inalpi Spa, Roberto Moncalvo, presidente della Coldiretti Piemonte, Raffaele Tortalla, presidente Compral Latte, Jean Pierre Studer, Amministratore Delegato della InLab Solution, società che si occupa di research and development per conto di Inalpi e Franco Ramello responsabile economico di Coldiretti Piemonte. A moderare l'incontro il giornalista de La Stampa Massimiliano Peggio.

Nel video le interviste agli intervenuti alla presentazione del prodotto oggi a Lagnasco.