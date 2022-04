Il premio Amelia Earhart dello Zonta a tre donne "che volano alto" nella Medicina

Ilaria Blangetti, Anna Sapino, Paola Cappello, sono le tre donne speciali che “volano alto” nella Medicina, Premio Amelia Earhart 2022 dei tre club Zonta della Granda, rispettivamente di Cuneo, Saluzzo e Alba.

La cerimonia si svolge oggi, alle 17,30 nel salone d’onore del municipio di Cuneo, essendo il sodalizio cuneese capofila e organizzatore del riconoscimento, alla sua 18° edizione.

La Medicina, la Scienza della Salute, sono l’ambito in cui quest’anno i club Zonta hanno scelto la terna delle protagoniste del territorio, tutte dal curriculum stellare, riferimenti di eccellenza professionale in campo medico, nella ricerca e docenza scientifica, assegnando loro il premio intitolato ad Amelia Earhart donna icona dello Zonta International.

Fu la prima donna pilota nella Storia del volo e il suo coraggio e passione sono diventati un modello femminile, portando avanti il sogno di abbracciare e distinguersi in professioni prima di appannaggio maschile.

La dottoressa Ilaria Blangetti, direttrice dell’Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Mondovì, in servizio in Elisoccorso-118 in qualità di Medico Rianimatore e precedentemente dirigente Medico Anestesia e Rianimazione del Santa Croce e Carle di Cuneo presso il reparto di Anestesia e Terapia Intensiva Cardiotoracovascolare, è la donna Amelia 2022 del club di Cuneo, presieduto da Lina Giammusso Fontana,

Il club Zonta Saluzzo, presieduto da Anna Maria Gavatorta conferisce il riconoscimento alla professoressa Anna Sapino, professore Ordinario di Anatomia Patologica all’Università di Torino, direttrice del Dipartimento di Scienze Mediche dello stesso ateneo e direttore scientifico della Fondazione Piemontese per l’Oncologia, FPO-IRCCS di Candiolo.

Paola Cappello, professoressa associata del dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienza per la Salute, Università di Torino, numerosi riconoscimenti della comunità scientifica e sociale nel campo della ricerca immunologica, inventrice di tre brevetti internazionali è la premiata del club Zonta di Alba presieduto da Manuela Lanzone.