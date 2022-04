Dalle uova di Pasqua donate agli studenti del Musicale di Alba terapie per bambini affetti da autismo

Un uovo di Pasqua molto speciale è arrivato in dono ad ogni studente dell’Istituto Musicale “Lodovico Rocca” di Alba.

L’iniziativa è partita da una raccolta fondi per i bambini affetti da autismo assistiti dalla Cooperativa TMA, Terapia Multisistemica in Acqua, con sedi in tutta Italia.

L’azienda vitivinicola Ca Boschi di Mango ha aderito all’iniziativa benefica della Cooperativa acquistando un cospicuo quantitativo di uova di Pasqua il cui ricavato ha permesso di donare sei mesi di terapia gratuita.

I titolari dell’azienda agricola sono rimasti particolarmente colpiti dalla passione e dall’entusiasmo dei ragazzi del “Rocca” nella realizzazione dei video musicali trasmessi sui canali social di Alba Cultura Eventi durante la pandemia e per questo si sono rivolti al Comune di Alba per poter donare le uova di cioccolato.

"Nel corso dei saggi di classe – dicono l’assessore alla Cultura Carlotta Boffa e la direttrice Micaela Patria – abbiamo distribuito le uova e abbiamo condiviso con i ragazzi il valore di questo gesto di solidarietà. Ringraziamo l’azienda Ca Boschi e dedichiamo ai bambini assistiti dalla Cooperativa TMA i nostri prossimi saggi, che verranno trasmessi anche sulla piattaforma YouTube."