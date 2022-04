Medicina del Lavoro: nasce SYMED, una nuova realtà a supporto delle imprese

Dalla sinergia tra due importanti istituzioni del territorio in ambito sanitario, quali il Poliambulatorio San Paolo di Alba e il Medical Center di Bra, con il supporto dell'Associazione Commercianti Albesi e delle Ascom di Bra, Fossano e Savigliano, nasce SYMED srl Medical Synergy, nuova realtà nell'ambito della medicina del lavoro.

Sulla base di esperienze e professionalità acquisite negli anni, con il supporto di una struttura consolidata e di uno staff medico e infermieristico di alto profilo, SYMED diventa il punto di riferimento per le imprese del territorio nella gestione delle dinamiche legate alla medicina del lavoro e alla tutela della salute dei lavoratori.

I SERVIZI PRINCIPALI

Tra i principali servizi erogati da Symed figurano: la nomina del Medico Competente; la redazione del protocollo sanitario; visite mediche di idoneità al lavoro, con periodicità diverse in base alla mansione; visite mediche preventive; gli esami specialistici, strumentali e di laboratorio; i sopralluoghi aziendali negli ambienti di lavoro e redazione dei relativi verbali; partecipazione alla riunione periodica; l'informatizzazione e gestione delle cartelle e della documentazione sanitaria; lo scadenziario visite mediche, accertamenti ed adempimenti previsti dalla normativa; la consulenza e assistenza.

Attualmente sono operative le sedi di Alba in via Vivaro 13/A, e di Bra in via Montenero 3. SYMED è presente anche anche a Fossano e Savigliano.



Sul sito www.symed.it è possibile accedere alle aree dedicate. I lavoratori possono visionare i giudizi di idoneità e le aziende possono monitorare la situazione relativa alla sorveglianza sanitaria del proprio personale.



Dichiara il presidente Symed, Luigi Barbero: «Siamo molto soddisfatti che dall'unione delle forze tra varie le Ascom di Alba Bra Savigliano e Fossano e con il coinvolgimento di Poliambulatorio San Paolo di Alba e Medical Center di Bra – entrambe vanto per il territorio - sia nata una società capace di assicurare alle imprese un servizio altamente qualificato, frutto di esperienza e professionalità, insostituibile per la sicurezza di lavoratori e imprenditori, in un contesto sempre più complesso che richiede tutela e rispetto di pressanti normative e burocrazia».

Luciano Cane, Amministratore delegato Symed: «Riteniamo di aver dato origine ad una struttura dalle grandi potenzialità, che unisce primarie realtà territoriali ed eccellenze professionali in un settore estremamente importante per le imprese».

Per il presidente dell'Associazione Commercianti Albesi, Giuliano Viglione «un'iniziativa congiunta delle Ascom del territorio risponde all'esigenza delle aziende nel campo della medicina del lavoro, con un nuovo servizio di alto livello, proposto a tutte le imprese di tutti i settori che occupano personale dipendente».

Sostiene il presidente Ascom Bra, Giacomo Badellino: «Ascom Bra ha investito molto, nell’ultimo periodo, nell’ambito dei propri servizi, nel settore della medicina del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro, attività importante in primis per la tutela dei lavoratori e degli imprenditori. Symed è sicuramente una scelta strategica per le attività del territorio».

Giancarlo Fruttero, presidente Ascom Fossano: «Credo molto in questa nuova realtà, e sono convinto che saprà garantire un alto valore aggiunto, proprio perché nasce dalla sinergia di più ASCOM che si sono riunite per ottimizzare e servire al meglio le aziende. Questa unione consente di fornire prestazioni su un vasto territorio provinciale e permette alle aziende di avere sempre un servizio su misura e praticamente “sotto casa”».

Agostino Gribaudo, presidente Ascom Savigliano: «Un servizio importante per aziende e lavoratori, un'iniziativa che ha già riscosso un immediato successo grazie alla professionalità di medici e di tutti gli operatori sanitari. È un progetto ambizioso che ha come finalità il miglioramento della sicurezza dei lavoratori».



Per informazioni:



Alba – Tel. 0173/240262

Bra – Tel. 0172/1850098

Fossano – Tel. 0172/632037

Savigliano – Tel. 0172/241211

www.symed.it