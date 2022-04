Paura a Cuneo, in via Pedona, per le auto che sfrecciano ad alta velocità

Il nuovo dosso in via Entracque"

In frazione San Rocco Castagnaretta di Cuneo, sono arrivati da poco alcuni ulteriori nuovi dossi (che non sono amati da tutti), come in via San Maurizio, via Entracque, via Auriate, via Mistral ma i residenti segnalano l’alta velocità delle auto in via Pedona che hanno recentemente investito ed ucciso alcuni gatti.

Si teme per la vita dei numerosi bambini che giocano in loco. Vi risiede anche una numerosa comunità dell’associazione Papa Giovanni XXIII e del soggiorno per anziani del Cuore Immacolato.

In particolare il pericolo proviene dal traffico di via Mellana (sempre più numeroso per la chiusura perenne del viale Angeli), che utilizza via Pedona come bypass per immettersi in corso Francia e non dover sostare al troppo breve semaforo tra via Mellana e corso Francia.

I residenti chiedono l’installazione di un dosso in via Pedona, come in via Entracque.

Rimane da definire la sistemazione e potatura dei pini dell’area Alpitour, ormai in abbandono e pericolosamente aggettanti sulla via pubblica, con pericolo di chi transita sul marciapiede.

“Dopo l’intervento di eliminazione dei nidi della processionaria – dice il consigliere comunale Carlo Garavagno -, abbiamo fatto numerose segnalazioni al Comune sul pericolo di tutta quest’area. Chiediamo un ulteriore sforzo al Comune per mettere in sicurezza le vie della frazione, il cui pesante traffico resta uno dei problemi più gravi da risolvere.

Molti problemi rimangono in via Auriate sia a monte che a valle e lungo tutta via San Maurizio, pericolosa ma non assolutamente idonea via di scorrimento alternativa tra la circonvallazione di Borgo San Dalmazzo e corso De Gasperi”.

Altri problemi sono segnalati al semaforo tra via San Maurizio e corso De Gasperi, con un concomitante segnale verde tra le auto svoltanti da via San Maurizio ed il difficile attraversamento dei pedoni che si recano al secondo cimitero per capienza del capoluogo.