Una vittoria per i piccoli Comuni: il sindaco di Verduno plaude alla riforma degli Enti Locali

Da tempo, come ANCI, chiedevamo leggi a favore dei piccoli comuni, che togliessero loro un po' di burocrazia, di quella che, in Italia, non manca.

Partivamo da una considerazione che, ad es, Verduno non è Milano e non è giusto che le norme ci trattino allo stesso modo.

I piccoli comuni vanno cioè valorizzati proprio in quanto piccole comunità, in cui si può davvero avere una qualità della vita migliore e servizi vicini ai cittadini. Perfino durante la pandemia abbiamo visto che noi "piccoli" eravamo più veloci nell'assistere la popolazione, facilitati alla 'vicinanza' proprio dalle nostre dimensioni.

Un piccolo comune non deve dover sbrigare incombenze superflue, anche perché sconta già carenza di personale il quale, giocoforza, non può essere specializzato.

Bene, oggi le nostre richieste hanno finalmente trovato spazio

1) I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non saranno più tenuti ad applicare il "controllo di gestione" cioè la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi in base all'economicità. Una verifica che produceva molta carta e tanti adempimenti per i nostri piccoli uffici. L'importante, più che schede, moduli e dati, è essere davvero oculati nell'amministrare i soldi dei cittadini, abili nell'intercettare fondi europei e partecioare a bandi.

2) viene portato a 3 il numero di mandati consecutivi consentiti ai sindaci dei comuni con meno di 5.000 abitanti.

3) viene poi estesa la separazione fra responsabilità politica del sindaco e quella gestionale dei dirigenti e funzionari negli enti fino a 15mila abitanti.

E del resto perché un sindaco dovrebbe rispondere se un cantiere non è ben segnalato, oppure se nessuno controlla le rendicontazioni varie? Non è questo il compito del sindaco ed è giusto che ognuno risponda per ciò che gli compete, nel privato come nel pubblico.

Invece di parlare sempre e solo di semplificazione, avremo norme che, al di là delle parole, semplificano davvero e questa è una buona notizia

Marta Giovannini

Sindaco di Verduno e vice presidente del Consiglio nazionale di ANCI