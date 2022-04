Resta bloccata sull'ultimo tiro della ferrata a Camoglieres: recuperata dal soccorso alpino

Giornata impegnativa per la squadra di Soccorso Alpino e Speleologico di Dronero.

Non solo il drammatico intervento sopra Acceglio, dove una valanga ha travolto un gruppo di acialpinisti uccidendone uno, ma anche più a valle, nel comune di Macra, in borgata Camoglieres.

Qui una donna è rimasta bloccata, probabilmente per sfinimento, sull'ultimo tiro della ferrata. Allertati i soccorsi, la donna è stata recuperata dal Servizio Regionale di Elisoccorso, supportato da terra dalla squadra di Dronero.