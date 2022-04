Vigili del fuoco e Aib ancora al lavoro sull'incendio boschivo in frazione Vallera di Caraglio

È stato monitorato tutta la notte il vasto incendio boschivo che si è sviluppato ieri mattina, venerdì 8 aprile, a partire dal monte Tamone per poi interessare l'area compresa tra le colline di Tetto Chiapello in frazione Vallera di Caraglio e i boschi nel comune di Valgrana. A farlo un drone dei Vigili del fuoco dotato di termocamera, con operatori abilitati al suo utilizzo per individuare eventuali focolai.

Oggi, sabato 9 aprile, si alzeranno nuovamente elicotteri e canadair. Il vento spira forte anche nella giornata di oggi e potrebbe tornare ad alimentare le fiamme.

Sul posto i Vigili partiti dal Comando provinciale di Cuneo e dal Distaccamento di Busca, insieme ai volontari Aib di Macra, Villar San Costanzo, Roccabruna, Borgo, Bernezzo e Val Grana.