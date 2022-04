Come l'attuale incertezza economica ha portato all'aumento dei freelance

Con i posti di lavoro permanenti in diminuzione in tutta Europa e un'enorme quantità di incertezza nei mercati europei, ci sono stati grandi cambiamenti nel modo in cui le persone lavorano e si prevede che queste tendenze continueranno nel lungo termine. C'è stato un periodo prolungato di aumento dei cambiamenti in tutte le economie nazionali a causa del Covid. Mentre queste economie cercano di riprendersi, ci sono vari aspetti di questa crescita prevista che dovranno essere guidati dalle piccole e medie imprese e l'ascesa dell'imprenditore e del libero professionista ne sono il risultato. I freelance sono visti come la soluzione a questi problemi e serviranno a rilanciare le economie europee.

L'incertezza finanziaria e il flusso economico hanno visto un certo numero di imprese chiudere e ridurre la loro dimensione e area di operazione. Le regole imposte dal Covid hanno portato alla chiusura di un certo numero di imprese, soprattutto di piccole e medie dimensioni, perché non erano in grado di continuare a gestire e operare garantendo profitto, lasciando un numero considerevole di persone senza lavoro, e che ora sono alla ricerca di opportunità per trovare un impiego remunerativo e i mezzi per essere in grado di sostenere le loro famiglie e mantenere il loro stile di vita. L'idea del freelance è cresciuta in popolarità e ora ha preso d'assalto il business italiano, tanto che ora ci sono più freelance che entrano nell'economia flessibile e part time che mai. È quindi importante capire il termine ed essere in grado di assicurarsi un lavoro che si lega a quelle che sono le tue migliori competenze.

Cos'è il freelance

Il freelance è essenzialmente un professionista o un individuo qualificato che è un lavoratore autonomo, ma lavora per un certo numero di aziende, piuttosto che per una sola. Il freelance viene assunto o "impiegato" per un compito o un lavoro specifico e poi prosegue a quello successivo. Il freelance può anche lavorare su diversi progetti tutti insieme, purché sia in grado di gestire adeguatamente il proprio tempo, rispettare le diverse scadenze e mantenere il lavoro agli standard richiesti.

Il freelance ha ancora bisogno di commercializzare e trovare lavoro per se stesso o viene scelto in base alle sue specifiche abilità e competenze.

Si tratta quindi di un modo di lavorare estremamente impegnativo, ma che ti permetterà la libertà e la flessibilità di lavorare quando ne avrai bisogno o vorrai. La tendenza per molti freelance è quella di trovare un supporto aziendale come Xolo che sia in grado di alleggerire il carico e fornire il supporto professionale per il business necessario in questi tempi. Dalla fatturazione al marketing, tutto può essere esternalizzato per altri che lo facciano in regime di freelance.

L'ascesa del freelance europeo

L'Unione europea fornisce una fantastica piattaforma per i freelance che sono in grado di muoversi legalmente in tutta l'Unione facendo un lavoro adatto alle loro competenze e guadagnando in una valuta che è uniforme nei vari paesi europei. Inoltre, il freelancing digitale ha iniziato a raggiungere il picco e dalla Francia alla Svizzera e oltre, i lavoratori europei stanno ora guardando all’attività di freelance come il modo migliore per soddisfare le esigenze di un'economia più flessibile, grazie anche al sostegno del governo per incentivare un modo completamente nuovo di pensare il business e il lavoro. Ci sono effettivamente varie sottili differenze tra i Paesi, ma anche i nuovi arrivati nell'Unione come l'Albania e la Slovenia hanno fatto passi da gigante in questo senso e ora forniscono l'infrastruttura informatica e internet che servirà ad assistere e sviluppare i freelance. Per garantire che questi cambiamenti e sviluppi continuino è buona cosa avere un sostegno nazionale continuo e costante per queste imprese.

Il freelance può non far per tutti e l’inizio può essere estremamente stressante, ma con il giusto supporto aziendale, il sostegno del governo e le giuste competenze ci si potrà garantire una buona qualità di vita come freelance in Europa.