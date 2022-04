Alla Gart di Neive in mostra le opere dell’artista Luciana Bertorelli

Nella sede storica della galleria Gart di Neive, da sabato 9 aprile 2022 e fino al 25 aprile, sarà aperta al pubblico la mostra personale dell’artista Luciana Bertorelli.

Parmense di nascita e savonese di adozione, Luciana Bertorelli si diploma al Liceo Artistico "N. Barabino", allieva del pittore Alberto Nobile e dello scultore Osvaldo Barbieri, quindi frequenta i corsi di pittura all’Accademia Ligustica di Belle Arti. Predilige le terrecotte e le terre refrattarie, trattate con smalti, ossidi od engobbi: sculture a tutto tondo, piatti, anche di grandi dimensioni, lastre che lacera con veri e propri tagli in una ricerca continua di equilibrio ed armonia con sé stessa e col mondo esterno. La sua arte è fortemente materica e si sviluppa attraverso l'assemblaggio di vari materiali, che l'avvicinano naturalmente alla scultura. Le sue opere prendono vita attraverso olii, sui quali agisce con delle originali tecniche miste, attraverso l’utilizzo di sabbie, reti e garze, dando così movimento alla superficie pittorica e intensificandone la valenza simbolica. Alterna la tecnica Raku che le ispira forti sensazioni legate alla terra, al fuoco ed all’acqua che sente di vitale appartenenza per la sua arte, legata in modo viscerale alla sua terra natale aspra e calorosa, vitale e sanguigna. Le sue opere sono in numerose collezioni pubbliche e private. Mostre in Italia, in Francia, in Grecia, in Turchia, in Germania, negli USA.

“Viviamo in un momento – dice Luciana Bertorelli - in cui in tutte le parti del mondo si sta frantumando la certezza dell’essere umani. Nessuno è esente. Con le mie opere voglio trasmettere la perdita improvvisa di punti fermi nella mia vita. Esistono sempre i valori in cui ho creduto per tanto tempo, La Natura, la Donna, la Maternità, ma sono come riflessi in uno specchio che li deforma, che li allontana, che li frantuma. In quest’ultimo periodo ho lavorato soprattutto su dimensioni ridotte. Ho osservato le nuvole nel cielo, i volti delle persone, ho letto molto e riflettuto. Questo è il risultato visivo”.

Luciana Bertorelli sarà in mostra nella sede storica della galleria Gart, in via Rocca, 31 a Neive, da sabato 9 aprile fino al 25 aprile. Per ulteriori informazioni si può chiamare il 380 517 4332 o attraverso la rete entrare in contatto con la galleria, http://www.contemporarygart.com/ - info@contemporarygart.com