Il 25 aprile ieri e oggi a Borgo San Dalmazzo: “Ricordare la Liberazione fa bene al cuore”

“Una volta, tanto tempo fa, il 25 aprile era una festa sentitissima. I partigiani con macchine e moto andavano a mettere i fiori ai cippi. I garofani ci arrivavano direttamente da Genova da una staffetta partigiana che si chiamava Elena. A casa mia era una corsa continua di gente. Mio papà andava sù nelle montagne a raccogliere i rami di cipresso per arricchire di verde i fiori”.

Correvano gli Anni '60 e questi sono i ricordi commossi di Maddalena Forneris, presidente Anpi Borgo e valli, appena nominata vicepresidente Anpi provinciale insieme a Enzo Demaria e Andrea Silvestro, sotto la presidenza di Paolo Allemano. Figlia di Costanza Lovera, staffetta partigiana col nome di battaglia Luisa, e di Sebastiano Forneris, vice comandante della banda partigiana "Gruppo patrioti del Saben" e poi sindaco di Borgo dal 1949 al 1951 e per decenni assessore e vice sindaco.

“Era bello, eravamo liberi – continua la presidente Forneris -. Tutti i sindaci delle vallate si ritrovavano a Borgo in via Valdieri, e poi ognuno tornava nella propria città o paese a celebrare il 25 aprile. In Largo Argentera tutti ci aspettavano. Io andavo per mano con mio papà, mamma mi metteva il vestito più bello. Mi aveva anche tinto le scarpe di verde”.

E oggi? Cosa resta del 25 aprile? Quanto è sentita la Liberazione nel 2022?

L'Anpi Borgo e Valli ha organizzato due momenti che raccolgono il patrocinio del Comune.

Sabato 23 aprile dalle 15 alle 18 i cittadini sono invitati a portare un fiore rosso al cippo della rotonda in via Valdieri. La sera ci sarà invece una fiaccolata sui sentieri partigiani di Sant'Antonio Aradolo con ritrovo dalla chiesa alle ore 21. Prima della partenza ci sarà un intervento di Gigi Garelli, direttore dell'Istituto storico della Resistenza; al termine l'esibizione del Coro Polifonico di Monserrato.

Venerdì 22 aprile alle 21 si terrà anche uno spettacolo teatrale all'Auditorium civico: “Adriana Filippi, reporter di guerra” con Elisa Dani, Carlo Chirio, Francesca Reinero e Rosanna Marro. Ingresso gratuito.

“Nel 2022 è fondamentale portare avanti i valori dell'Anpi, soprattutto oggi che c'è la guerra – continua Maddalena Forneris -. Questa associazione non fa gesti, ma ricorda e fa ricordare ciò che è successo, adattandolo al momento. Per questo abbiamo invitato tutti a mettere la bandiera della pace”.

Nel 2021 l'Anpi Borgo e Valli ha chiuso con 110 soci ed è molto attivo. “Io mi sono impegnata per mio padre e per tutti i partigiani che hanno lottato per la libertà – aggiunge la presidente Forneris eletta sei anni fa -. Abbiamo lavorato tanto, dalla ristrutturazione del sacrario, alla lucidatura dei cippi con i garofani plastificati. E poi gli incontri e le passeggiate con gli studenti per trasmettere che la libertà è importante e che i partigiani erano persone che cercavano la libertà. Mi piace portare i ragazzi in passeggiata ai cippi per dare un senso di emotività”.

“Sono cambiati i volti, io ho 65 anni, stiamo invecchiando. Però ci sono tanti giovani interessati. Possiamo contare su un ricambio generazionale, Giuliano Barale è giovane e bravo con tanta voglia di fare, è nipote di un partigiano e figlio del dirigente Anpi Giovanni Barale”, conclude la presidente Anpi Borgo e Valli.

Questo il programma del 25 aprile a Borgo San Dalmazzo

Alle 8.45 adunanza alla rotonda di via Valdieri con tutti i sindaci delle Valli.

Alle 9.30 ritrovo in Largo Argentera per il corteo.

Alle 10 in piazza Liberazione discorso del sindaco Beretta e celebrazione della Festa della Liberazione.

Alle 11 la messa al cimitero con la deposizione della corona di alloro presso il sacrario partigiano.

Inoltre sono previste delle aperture straordinarie di MEMO4345, il percorso multimediale storico-didattico dedicato alla Shoah in Europa che dà voce al Memoriale della Deportazione di Borgo San Dalmazzo. L’allestimento proporrà le consuete visite guidate a Pasqua e a Pasquetta (17/18 aprile), e lunedì 25 aprile, Festa della Liberazione. Tre i turni giornalieri, la mattina alle ore 10.30, il pomeriggio alle ore 14.30 e 16.30. La visita guidata ha una durata di circa 90 minuti a cui si deve aggiungere il tempo di fruizione libera che il visitatore vorrà dedicare all’allestimento. I posti sono limitati, consigliata la prenotazione presso l’Ufficio Turistico IAT di Borgo San Dalmazzo (tel. +39 0171 266 080) o via e-mail all’indirizzo: info@memo4345.it. Scopri di più nella sezione visite guidate.