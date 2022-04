Saluzzo, al via la tre giorni del Premio Lia Trucco nel Monastero della Stella

L’associazione Lia Trucco presenta la 9ª edizione del Premio Lia Trucco “Stare insieme con la musica” che si svolgerà a Saluzzo al Monastero della Stella (in piazzetta Trinità 4/a) da giovedì 14 a sabato 16 aprile.

Il premio, dedicato a Lia Trucco, torna a Saluzzo grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo che lo ospita nella sua nuova sede nel Monastero della Stella.

L’evento vede coinvolti 21 chitarristi guidati dal maestro Roberto Galimberti in una tre giorni di laboratori e concorsi.

La direzione artistica è a cura del maestro Beniamino Trucco.

«La scommessa – dice Cilla Burzio, mamma della compianta Lia - è quella di creare un ambiente stimolante dal punto di vista musicale e culturale, dare l’opportunità ai ragazzi di stare insieme in amicizia, coltivare la passione per la musica, in ricordo di Lia che tanto amava la chitarra».

L’evento prevede il Concorso Lia Trucco per i ragazzi delle superiori, con un montepremi di 500 euro, e il Premio Lia Trucco con l’assegnazione della Chitarra per Lia costruita in suo ricordo dal liutaio Fabio Zontini.

Novità assoluta di quest’anno è il Concorso “Lia Trucco Junior” per i ragazzi delle scuole medie, i cui vincitori suoneranno durante la serata finale.

IL PROGRAMMA

Concerto di apertura: giovedì 14 aprile alle 21, suoneranno i vincitori delle precedenti edizioni: Martino Mensio, Serena Caneva, Nicolas Falabella, Cristiano Didio, Elena Tavella. Audizioni dei concorrenti del concorso Lia Trucco,

venerdì 15 aprile alle 21 Chitarre in libertà,

sabato 16 aprile alle 17,30 Interventi musicali a cura dei chitarristi partecipanti alla manifestazione

Alle 21 con l’orchestra di chitarre “Premio Lia Trucco 2022”.

Durante la serata ci sarà la proclamazione dei vincitori del Concorso Lia Trucco Junior, del Concorso Lia Trucco e del premio Lia Trucco

Per promuovere le bellezze della città del Marchesato, in collaborazione con l’ufficio turistico, nel pomeriggio di sabato 16 aprile, l’associazione ha organizzato un percorso di visita nel centro storico per i familiari dei giovani musicisti che partecipano all’evento.

L’ingresso è libero con green pass rafforzato e mascherina FFP2. Prenotazioni per il concerto di sabato 16 aprile sul sito: monasterodellastella.it/prenotazioni

Link: https://www.monasterodellastella.it/evento/premio-lia-trucco

Info: www.premioliatrucco.it o info@premioliatrucco.it