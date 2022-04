Terzo Garage: nella seconda puntata protagonista alle 12.45 la Fiat 500e, la piccola elettrica

TerzoGarage è la rubrica dedicata agli appassionati di motori. In ogni puntata, Alberto Prieri (giornalista, videomaker e creatore dell’omonimo canale su YouTube) illustrerà le caratteristiche di un’auto, andando a scoprire come si comporta su strada e quali siano le sue peculiarità.

Questa volta tocca alla 500e, la variante 100% elettrica dell’icona Fiat. Grazie alla concessionaria AutoFossano di via Domenico Oreglia a Fossano, e al suo titolare PaoloBusso, per aver concesso in prestito l’auto per questa prova.

La versione della 500 a emissioni zero è la più amata in Italia tra le vetture a batteria, merito di un telaio tutto nuovo e di soluzioni stilistiche diverse rispetto ai modelli endotermici. Tra quelle più curiose, ci sono le “palpebre”, ovvero i fari ad arco ricavati sul cofano anteriore, e gli indicatori di direzione anteriori che “emergono” dalla carrozzeria con un effetto tridimensionale davvero piacevole.

Il cruscotto totalmente digitale è ben leggibile e mostra anche quanta strada si possa ancora percorrere. Con una ricarica alle colonnine veloci da 85 kW, in mezz'ora si recupera l'80% dei 320 km di autonomia dichiarata (nel ciclo misto). Ottimo lo spunto quando si preme a fondo l'acceleratore: l'auto "schiaccia" il conducente allo schienale e, come succede per tutti i motori elettrici, rende immediatamente disponibili i 220 Nm di coppia. La potenza totale è di 118 cavalli, la batteria è da 42 kWh.

Ogni settimana, TerzoGarage proporrà prove e anteprime di nuovi modelli ogni settimana in collaborazione con le concessionarie auto del territorio. Un modo per scoprire meglio che cosa offre il mercato e capire quale possa essere la vettura adatta alle proprie esigenze.