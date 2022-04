Saluzzo, Arte, Artigianato e Antiquariato al via con Start 2022

Tante sorprese, eventi, feste da vivere, approfondimenti intorno ad Arte, Artigianato, Antiquariato, le anime culturali di START / SToria e ARTe Saluzzo, rassegna che apre il suo calendario il prossimo 22 aprile e il cui programma dialogherà tra passato e futuro su "Ri-abitare", il tema dell'edizione al via.

La manifestazione è stata presentata ieri mattina, venerdì 8 aprile, alla ex caserma Musso.

La rassegna alla sesta edizione, in questo format che fa registrare una curva in crescita, nonostante i due anni di pandemia e si prepara ai box di partenza forte di un vortice di energia.

E' la sottolineatura di Mauro Calderoni sindaco di Saluzzo, nei saluti con la presidente della Fondazione Bertoni Carlotta Giordano e l’Assessore alla cultura Attilia Gullino - "Grazie al grande lavoro portato avanti dalla fondazione Bertoni in collaborazione con tutti gli importanti partner della kermesse, gli storici come i nuovi arrivi, segno di vitalità e di una notevole capacità di fare rete".

Uno dei punti forti di Start.

"Il tema del «ri-abitare» è una delle tante sfumature delle politiche che portiamo avanti da anni, cioè quelle per arrivare ad un’economia sempre più circolare e senza sprechi. Perché riabitare significa riutilizzare, valorizzare, dare nuova vita a qualcosa che arriva dal passato e che è proiettato nel futuro. Farlo con un tocco e con un’intenzione artistica permette di fare un ulteriore salto di qualità, perché questo valorizza i saperi antichi e nuovi di artisti, artigiani e antiquari".

Cuore vivo di START è l’84^ edizione della Mostra Nazionale dell’Artigianato in calendario dal 22 aprile all’8 maggio, caratterizzata da un numero alto di artigiani e le ditte, quarantanove quest’anno che si racconteranno nella rassegna in location diverse, in Casa Cavassa (la “Casa dell'Artigianato"), presso il porticato dell’Antico Palazzo Comunale e l’ex Convento delle Orsoline e ancora in salita al castello.

"Ci abbiamo creduto, continuiamo a crederci - parole di Daniela Minetti, presidente di Confartigianato Saluzzo.

La loro storia, esperienza e manufatti saranno nel sito di START, uno spazio dedicato on line che li mette in primo pianoe offre la possibilità di entrare in contatto con buyer di settore, anche grazie al racconto degli studenti del corso di Tecnico Video dell’a Apm di Saluzzo.

Ci saranno momenti di confronto e presentazione intorno al mondo dell’artigianato: dalle tecniche di costruzione di muretti a secco al confronto fra operatori della produzione di lana ovina, laboratori creativi per adulti e bambini e la visibilità alla formazione professionale del carcere “Rodolfo Morandi” di Saluzzo con uno spazio dedicato.

Ritorna l’opera “partecipata”, una sorpresa ideata da Casa di Carità tutta da scoprire.

Importante novità per la sesta edizione di START / SToria e ARTe Saluzzo è la curatela di Paratissima per la 27° edizione della Mostra di Arte Contemporanea - Saluzzo Arte, dal 30 aprile al 22 maggio negli spazi restaurati del quartiere, ex Caserma Musso, scuderie e cortili.

La grande mostra collettiva sarà l’occasione, in liea con la finalità della manifestazione nata a Torino nel 2005, per conoscere il lavoro di una trentina di giovani emergenti, incontrare artisti più noti tra cui Domenico Borrelli, Carlo Doria, Enrico Iuliano, Walter Visentin e Davide Dileo, più noto come Boosta e storico fondatore della band dei Subsonica, che esporrà un’installazione sonora appositamente realizzata per Start.

Dal 7 al 15 maggio a Villa Belvedere si aprirà la mostra dedicata a Nino Parola, retrospettiva del pittore saluzzese a 100 anni dalla nascita.

Anche la 44^ edizione del Premio Matteo Olivero porta a Saluzzo grande arte contemporanea: promosso dalla Fondazione Amleto Bertoni, dal Comune di Saluzzo e organizzato da The Blank. La vincitrice dell’edizione 2022 del Premio è Marinella Senatore che il 25 maggio presenterà la sua opera Dance First, Think Later che andrà a rendere unico e illuminato il foyer del Cinema Teatro Magda Olivero.

Dal 13 al 20 maggio il grande appuntamento con la 45^ Mostra Nazionale dell’Antiquariato di Saluzzo. Curata da Franco Brancaccio l’esposizione, per la quarta edizione alla Castiglia porterà antiquari, gallerie, opere d'arte del passato, con le novità 2022 uno sguardo all’antiquariato da giardino e la costruzione di uno spazio nel cortile della Castiglia firmato dall’ architetto paesaggista di fama internazionale Paolo Pejrone.

Spazio alla formazione con quattro occasioni dedicate al confronto creativo tra studenti, professori e esperti sui temi dell’artigianato e dell’innovazione.

Mercoledì 27 aprile 6 gruppi di 24 studenti giovani promesse del design con 6 docenti e 3 architetti si sfideranno in un laboratorio di tre giorni.

In contemporanea si apre la Mostra collaterale dell’Artigianato - “Mutazioni” con diverse declinazioni della sedia Luigi XV.

Sempre negli spazi de Il Quartiere infine tre giorni di sfida con gli studenti tra design e costruzione, progettazione e realizzazione, pensando al territorio e al commercio diffuso. Una proposta del Distretto del Commercio Terre del Monviso in collaborazione con il Liceo Soleri Bertoni, l’Istituto Denina e Bodoni.

Ultimo in ordine di tempo tra le sfide del design, in settembre (un vero Start/Off), giunge a Saluzzo G.Y.M. [Growing Youthful Material], il programma di residenza di alta formazione post-universitaria promosso dal Master in Design for Arts del Politecnico di Torino.

Ad aprire e chiudere la kermesse la fondazione l’IGAV - Istituto Garuzzo per le Arti Visive che propone negli spazi dell’Esposizione e Collezione Permanente alla Castiglia la mostra “Dall’Ucraina: in fuga” che racconta il dramma e l’attualità della guerra con le fotografie del reportage di Salvatore Laporta “La casa nella valigia”.

Alla tragedia dei profughi si unisce la testimonianza attraverso il video del lavoro della fotografa Sophie Anne Herin dal titolo “Viktoria” datato 2014, l’anno in cui il conflitto cominciò.

All’Istituto anche l’onere di chiudere START 2022 con il progetto “In erranza” sviluppato dagli artisti Luigi Coppola e Marzia Migliora e curato da Rebecca De Marchi per la II edizione di Saluzzo Rural Happening.

Da non perdere, nel ramificato programma presentato dai vari referenti e da Alberto della Croce, le tantissime iniziative che, intorno a START, offrono occasioni per scoprire le Terres Monviso: proposte di turismo lento e sostenibile, a piedi o in bicicletta, a cavallo o in kayak, arrampicando in ferrata o in parete. La più sognante dall’1 all’8 maggio quando il piccolo borgo di Castellar si anima di centinaia di spaventapasseri.

Non mancheranno le curiosità che nascono dalle collaborazioni con il territorio: ritorna la Eviso Go, la passeggiata culturale che invade le strade di Start; il Mercato della Terra firmato Epli, la mela gentile di Lagnasco Group; un cortile si aprirà all’arte proponendo le opere della saluzzese, Giuliana Risso Rivoira.

Il Polo del Legno insieme al Distretto diffuso del commercio, in collaborazione con il Consorzio Saluzzo Arreda e le Ditte Artigiane sarà protagonista, domenica 8 maggio, di un vero “open day”: le aziende e la Scuola del Legno di Isasca aprono le porte al pubblico invitato a conoscere da vicino chi lavora il legno, la filiera e le persone.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo organizza al Monastero della Stella sede della Fondazione, nei giorni 4 e 5 giugno, le manifestazioni relative ai “Percorsi delle facciate dipinte: le "grisailles" di Saluzzo”, con un convegno di esposizione e indicazione degli itinerari e un tour di visite guidate alla Città alta e bassa. Si terrà inoltre la presentazione di “Saluzzo, la gloria di un Marchesato”, dossier della Rivista Medioevo, per un invito non solo a conoscere il patrimonio di un'antica capitale, ma ad assaporarne la bellezza e la vitalità odierne.

Start è organizzato da Fondazione Amleto Bertoni e Comune di Saluzzo. La direzione artistica è affidata all’Ente strumentale del Comune di Saluzzo, che si avvale della collaborazione di Stefano Raimondi, Direttore Artistico di ArtVerona, con ESPERIENZA ITALIA. In collaborazione con Paratissima e IGAV - Istituto Garuzzo per le Arti Visive.

Collaborano alla costruzione dell’evento Fondazione CRSaluzzo, Urca, Ratatoj, Itur – MuSa, Fondazione Scuola APM, Istituti Scolastici Saluzzesi, Enti e Associazioni del territorio.

Tutte le informazioni, i dettagli sulle modalità di ingresso e il programma si trovano sul sito startsaluzzo.it e sui profili social con l’hashtag #Start21 su Facebook e Instagram @StartSaluzzo