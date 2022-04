Arrivano i fondi PNRR per lo Stadio Morino di Savigliano

Ci abbiamo tanto lavorato e creduto e alla fine arriveranno i fondi PNRR per lo Stadio Morino. Così si può sintetizzare il lavoro dell’Assessore allo Sport Paolo Tesio che in questi due ultimi anni si è dedicato alla riqualificazione dello stadio cittadino.

È notizia, infatti, di questi giorni la conferma dal Ministero dell'Interno con il decreto del 4 aprile 2022 che verranno finanziate ulteriori opere già ammesse nel precedente decreto del 30 dicembre 2021, ma che non si erano classificate in posizione utile a causa della mancanza di risorse.

Tra queste l’intervento di rigenerazione su cui ha lavorato l’Assessore in quota PD, relativo allo stadio O. Morino, per un totale di 550 mila euro. Verrà rifatto il manto erboso del campo di allenamento antistadio con uno nuovo in erba sintetica, tanto atteso, e totalmente sostituito l’impianto di illuminazione del campo da gioco principale, per una maggiore efficienza energetica e una riduzione dei consumi.

L’intervento era richiesto da tempo dalle società calcistiche e metterà alla pari con i comuni vicini l’offerta impiantistica della città, tutto grazie ad un investimento complessivo di quasi 1,2 milioni di euro. Inoltre, beneficeranno dell’impianto rinnovato anche le scuole che lo utilizzano molto.

Riteniamo importante sottolineare che sui fondi PNRR la spinta che abbiamo sempre dato come PD all’attuale amministrazione fosse di avere maggiore coraggio e intraprendenza, presentando progetti e “lanciando il cuore oltre l’ostacolo”. Purtroppo, abbiamo dovuto constatare che l’Amministrazione Ambroggio non si è sempre distinta in questo senso, per questo motivo riteniamo che l’esempio del lavoro effettuato dall’Assessore Tesio sia uno stimolo a cercare di fare sempre più e meglio perché il treno del PNRR purtroppo sta passando velocemente.

La Segreteria del Circolo del PD Savigliano